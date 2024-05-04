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2024母親節限定 將溫馨獻給最愛的人

工商訊
生計母親節限定6寸紅絲綢草莓蛋糕。
生計母親節限定6寸紅絲綢草莓蛋糕。

母親節即將到來，讓我們一起為母親們送上最誠摯的祝福和感謝之情。為了讓這個特別的節日更加有意義，生計今年推出了三款絕妙的產品：母親節限定臻選酥皮禮盒（芋頭酥、芋頭麻薯酥、芋頭流心酥、京皇酥）、8寸芒果慕斯蛋糕和6寸紅絲綢草莓蛋糕。

在生計的臻選限定禮盒裡，每款酥皮的口味都具有獨特的風味和質地，絕對能夠滿足讀者的味蕾。生計的酥皮禮盒選用優質的食材和精湛的製作工藝，保證給讀者帶來絕佳的口感體驗。8寸芒果慕斯蛋糕以新鮮的芒果和優質奶油為主要材料，口感柔滑，清新怡人。每一口都能感受到新鮮芒果果肉與奶油的完美融合。6寸紅絲綢草莓蛋糕則結合了柔軟濕潤的紅絲綢蛋糕與新鮮的草莓，為讀者帶來一份視覺與味覺的雙重享受。

生計深信，每一款產品都是精心製作、嚴選用料，絕對是向母親表達愛與感激的完美禮物。感謝讀者對生計的支持和信任，期待著在這個特殊的節日為讀者提供最佳的服務與產品。所有產品均可在www.shengkee.com上線訂購！

生計共有13家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包作為您的便捷營養點心，新鮮烘焙食品為讀者帶來嶄新的一天。歡迎上網www.shengkee.com或撥打電話查詢讀者附近的生計分店地址。生計的電話是：415-468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

生計母親節限定8寸芒果慕斯蛋糕。
生計母親節限定8寸芒果慕斯蛋糕。

母親節 灣區

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