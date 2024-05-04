海之滴 母親節獻愛心優惠活動
為什麼治療常常出現免疫力被抑制， 免疫調控出現減弱，體內的微環境變差， 使原本十分重要的治療反而適得其反其反而被迫中斷？ 日本科學家一直致力於研究褐藻醣膠支持免疫力在治療中的關鍵角色。
日本權威免疫研究專家九州大學副教授、NPO日本褐藻糖膠研究所所長宮崎義之應邀參加了2024年5月7日芝加哥舉辦的國際會議「免疫學年會2024 」，並發表了「褐藻糖膠與病毒感染 引起的重症肺炎之間的關係」 的研究報告。
宮崎義之在訪談中說道：「自2012年以來，日本褐藻醣膠直參加由美國免疫學會（AAI）主辦的國際會議，這是我們第十次展示褐藻糖膠的研究成果，而褐藻糖膠的一系列研究，正是我們共同開發「海之滴」的基礎。
在過去10年對褐藻糖膠和免疫力的研究中，宮崎義之教授團隊獲得了各種有助於維持健康的科學證據，如NK細胞、藥物副作用導致的免疫力低下、黏膜分泌的抗體、 腸道免疫力和樹突狀細胞等。
宮崎義之表示：「很高興您能使用海之滴褐藻糖膠，因為我們的研究獲得了大量的科學證據，您可以放心使用，以支持您的健康。」
海之滴最近公佈最新配方【褐藻糖膠限量版】含有三種優質褐藻糖膠的頂級組合在日本獲得免疫功效專利的【褐藻糖膠限量版】新加入北海道函館地區珍稀的「籠目昆布」以及 沖繩海蘊，裙帶菜孢子葉海藻中萃取的褐藻糖膠，
日本若宮醫院副院長長，立川大介醫學博士現場使用，加入籠目昆布【褐藻糖膠限量版】和加入姬松茸菌絲體的經典版【褐藻糖膠混合AG】一起或者交替服用，支持免疫細胞相互協同配合，功效加倍，這兩個免疫協同最佳組合從各個方向使整個免疫系統發揮得更高效。
• 海蘊褐藻醣膠有助於調控父母帶給我們的「先天免疫」。
• 裙帶菜孢子葉褐藻醣膠支持後天的「獲得性免疫」，透過不斷地適應來支持識別特定的入侵者。
• 籠目昆佈褐藻糖膠，協助聚集各類免疫細胞， 幫助免疫系統快速作出強化的免疫反應。
• 姬松茸菌絲體支持免疫功能高效性。
海之滴總經理小林大介先生在訪談中表示：【褐藻醣膠限量版】作用更迅速， 專為手術後，正在治療人士， 因免疫缺失，人體微環境被改變而開發的日本免疫功能專利突破 性愛配方。
海之滴舉辦母親節獻愛心優惠活動。 最高可領取優惠券80元，取得母親節獻愛心優惠數量有限，詳情諮詢海之滴國語熱線1-888-482-5888，1-888-482-5888。 粵語熱線1-888-853-6888， 1-888-853-6888。
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