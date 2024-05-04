海之滴 母親節獻愛心優惠活動

日本權威免疫研究專家九州大學副教授、NPO日本褐藻糖膠研究所所長宮崎義之。

為什麼治療常常出現免疫力 被抑制， 免疫調控出現減弱，體內的微環境變差， 使原本十分重要的治療反而適得其反其反而被迫中斷？ 日本 科學家一直致力於研究褐藻醣膠支持免疫力在治療中的關鍵角色。

日本權威免疫研究專家九州大學副教授、NPO日本褐藻糖膠研究所所長宮崎義之應邀參加了2024年5月7日芝加哥舉辦的國際會議「免疫學年會2024 」，並發表了「褐藻糖膠與病毒感染 引起的重症肺炎之間的關係」 的研究報告。

宮崎義之在訪談中說道：「自2012年以來，日本褐藻醣膠直參加由美國免疫學會（AAI）主辦的國際會議，這是我們第十次展示褐藻糖膠的研究成果，而褐藻糖膠的一系列研究，正是我們共同開發「海之滴」的基礎。

在過去10年對褐藻糖膠和免疫力的研究中，宮崎義之教授團隊獲得了各種有助於維持健康的科學證據，如NK細胞、藥物副作用導致的免疫力低下、黏膜分泌的抗體、 腸道免疫力和樹突狀細胞等。

宮崎義之表示：「很高興您能使用海之滴褐藻糖膠，因為我們的研究獲得了大量的科學證據，您可以放心使用，以支持您的健康。」

海之滴最近公佈最新配方【褐藻糖膠限量版】含有三種優質褐藻糖膠的頂級組合在日本獲得免疫功效專利的【褐藻糖膠限量版】新加入北海道函館地區珍稀的「籠目昆布」以及 沖繩海蘊，裙帶菜孢子葉海藻中萃取的褐藻糖膠，

日本若宮醫院副院長長，立川大介醫學博士現場使用，加入籠目昆布【褐藻糖膠限量版】和加入姬松茸菌絲體的經典版【褐藻糖膠混合AG】一起或者交替服用，支持免疫細胞相互協同配合，功效加倍，這兩個免疫協同最佳組合從各個方向使整個免疫系統發揮得更高效。

• 海蘊褐藻醣膠有助於調控父母帶給我們的「先天免疫」。

• 裙帶菜孢子葉褐藻醣膠支持後天的「獲得性免疫」，透過不斷地適應來支持識別特定的入侵者。

• 籠目昆佈褐藻糖膠，協助聚集各類免疫細胞， 幫助免疫系統快速作出強化的免疫反應。

• 姬松茸菌絲體支持免疫功能高效性。

海之滴總經理小林大介先生在訪談中表示：【褐藻醣膠限量版】作用更迅速， 專為手術後，正在治療人士， 因免疫缺失，人體微環境被改變而開發的日本免疫功能專利突破 性愛配方。

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