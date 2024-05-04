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無限心脈通 富含納豆激酶─血栓終結者 母親節大優惠 買一盒送一盒

工商訊
無限心脈通。
無限心脈通。

中醫有句話「血濁致百病，血淨病自消」，人體就像一棵大樹，血管如同根系，血管潔淨，養分才能源源不斷地輸送到全身。從30歲開始，人體中的血液垃圾便開始在血管中沉積，就像家裡的水管用久了，會結垢，生鏽，逐漸導致管道受阻，人的血管一旦堵塞會引起多種疾病，更是各類心血管疾病的罪魁禍首！血管內一旦出現了「水垢」（血液中的「水垢」是指膽固醇，甘油三酯等，它們在血管壁上越積越多，形成如同黃色小米粥樣的斑塊），相當於在人體安裝了「不定時炸彈」，會讓人們時刻處於危險之中。

當動脈硬化的斑塊沉積到一定程度時會演化為鈣化，使血管易斷裂，易堵塞，導致腦卒中，心梗的發生機率成倍增加。

常吃降壓藥的朋友，不要以為吃了降壓藥，血壓就正常了。它只是強行擴張你的血管，幾個小時藥效過後，血管回縮，血壓升高，所以高血壓患者終身服藥。血管象氣球一樣吹氣，放氣，時間長了，血管壁越來越薄，越來越脆弱，高血壓患者最終逃不過中風，癱瘓，心梗，腦梗，腎衰竭，肝癌，肺癌等結果。高血壓的病理在於淤堵，清理血管垃圾才是根本。

「無限心脈通」是由獨家專利成分高濃度納豆激酶，又被稱為「血栓終結者」！能夠快速清理血管壁斑塊，恢復血管彈性，保持血管清潔不堵塞！

它還富含最高密度輔酶Q-10，是預防動脈硬化形成最有效的抗氧化成份。另外，含法國著名紅酒提取的白藜蘆醇，可降低血液粘稠度，抑制血小板凝結和血管舒張，保持血液暢通，具有抗動脈粥樣硬化和冠心病，缺血性心臟病，高血脂的預防作用。南美洲山楂提取物有增加心肌收縮力，心輸出量，減慢心律，具有較持久的降壓作用。

西藏紅景天、印度爾金欖仁提取物、毛喉鞘芯花能降低心臟的負荷，可增強缺血心臟的泵血功能，糾正因缺血引起的心臟血流動力學的紊亂，迅速提高血液中的氧含量；增加冠脈血流量等作用，防止高血壓、冠心病、腦溢血、中風後遺症、靜脈曲張等中老年病等。幾十種的南美珍貴植物配方，能幫助夠迅速降三高，長期服用還能預防腦中風以及腦中風後遺症患者都有明顯幫助！

無限心脈通是美國FDA註冊，NSF / GMP藥廠生產，使用全植物配方，100%服用安全，濃度最高，效果最好。歡迎來電516-690-8888訂購或親臨經銷商購買。如有任何醫藥問題或對產品感興趣，可瀏www.ultramaxusa.com或撥打免費專家訂購熱線:1-877-808-6188。微信號：UMEUSA。

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