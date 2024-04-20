華航 MOSCHINO 機上旅行包全新登場

華航機上旅行包全新登場。

中華航空與潮流奢華品牌MOSCHINO跨界合作，推出全新豪華商務艙機上旅行包，融合華航的環保永續理念，為客艙注入青春活力元素，打造旅客專屬航空時尚單品，即日起陸續嶄新登場。

MOSCHINO首度與航空跨界合作，推出四款經典色系旅行包，首波主打淡雅柔和的「莫蘭迪藍」及高雅穩健的「沉靜灰」兩色，將分別於台灣出發及返台航班提供豪華商務艙的旅客。此外，旅行包更貼心附上專屬行李吊牌，讓旅途中每一刻都散發出亮眼風采。

豪華經濟艙與Roots合作打造機上舒適美好時光

長程航線豪華經濟艙也與加拿大 休閒品牌Roots合作，首款旅行包採用Roots經典小木屋設計，彷彿與親朋好友在壁爐旁，共度美好時光，就像是旅客搭乘華航班機享受空中舒適自在的飛行體驗。

華航全新聯名機上旅行包，精心挑選廣受好評的「ＭOROCCANOIL」摩洛哥系列保養品，包含護膚乳液、護唇膏、護髮精油等，依艙等精選包含潔齒套組、眼罩、耳塞、折疊鏡梳等備品，均以環保材質構思，外包裝袋亦使用CPE生物可降解製成，期能為環境永續盡一份心力。

攜手米香餐廳推出「雲端 台菜星級饗宴」

華航機上餐飲與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手端佳餚，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空，4月1日起於台灣出發的亞洲區域線如東南亞 、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相，商務艙/豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙的所有旅客都可品嚐到由米香精心為華航設計的道地台灣味。

華航「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳主廚特別設計酸香甘美的百搭「梅汁醬」，配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒Q彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦，呈現滿滿台味。未來也將輪替不同菜色，包含前菜「松露海鮮纖沙律」、「芥味干貝櫻桃鴨」，主菜「招牌三杯雞番薯籤飯」、「番茄牛腩肉藜麥飯」等。

首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」及經濟艙主菜「米香糖醋雞丁飯」。香氣馥郁的古早味麻油與松阪豬翻炒，配上米飯令人食指大動；糖醋雞丁則是享譽國際的台式經典菜色，酸甜好滋味在高空飄香。日後也將有不同菜色交替上機，包括豪華經濟艙前菜「芒果蝦仁沙律」、「海陸鮮時蔬」，主菜「蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯」、「蔭油雞球飯」，經濟艙主菜「招牌蝦仁炒米粉」、「紅趜燒豚肉飯」等。

華航近年持續優化機上餐點服務，與頂尖美味強強聯手，包含秉持低碳理念的米其林綠星—陽明春天、台灣第一家米其林三星—頤宮中餐廳以及此次一星的米香餐廳；也與東京名店「燈燈庵」打造日式會席料理。除了主餐佳餚，機上點心、飲品及麵包亦求新求變，先後與精品甜點法朋甜點烘焙坊、人氣手搖飲五桐號、世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出特色品項，期盼旅客能在高空享受到多元且精緻的空中饗宴。