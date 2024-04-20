走進北疆，走進喀納斯、伊犁河谷青旅假期推出北疆全境十五天團

為雲霧繚繞禾木村。

人們常說，南疆看風情，北疆看風景。北疆主要旅遊區有烏魯木齊，阿勒泰，伊犁等地，這裡以得天獨厚的自然風景聞名於世。「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖，被譽為「人間仙境，神的花園」的喀納斯湖，圖瓦人村落禾木村，每年秋季都吸引著成千上萬的遊客前來遊覽。駕車在萬山紅遍的醉人秋色裡奔馳而過，早晨看日光在夢幻般的煙霧裡冉冉升起，無不是攝影愛好者的天堂。可可託海，喀納斯湖，賽里木湖，那拉提草原，熏衣草花田等使北疆成為遊客們一生必去的世界最經典旅遊地之一。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出北疆全境15天團，今年5/08, 22，6/05, 19，7/10, 24，8/07, 21，9/04, 11出發。具體介紹如下：第1天美國-北京。 第2天抵北京。 第3天北京-烏魯木齊，參觀新疆 國際大巴扎。 第4天烏魯木齊-阜康，參觀新疆博物館 東方木乃伊樓蘭美女，遊天山大峽谷國家森林公園，天池。 第5天阜康-富蘊，遊卡拉麥裡保護區。 第6天富蘊-布爾津，參觀可可託海國家地質公園，遊額爾齊斯大峽谷。 第7天布爾津-禾木，遊圖瓦人村禾木村。 第8天禾木-喀納斯，賞禾木村日出美景。 遊北疆北最美的喀納斯風景區。 第9天喀納斯-布爾津，遊雅丹地形五彩灘。 第10天布爾津-克拉瑪依，參觀烏爾禾魔鬼城，搭乘小火車在景區內遊覽。 參觀九龍潭。第11天克拉瑪依-伊寧，遊賽里木湖。第12天伊寧，參觀惠遠古城。遊喀贊其民俗旅遊區。第13天伊寧-那拉提，遊那拉提空中草原。 雪山腳下的空中草原，綠色的山巒起伏連綿，成群的駿馬牛羊，腳下茵綠草和爛漫山花，構成一幅絕美的風光圖卷。 第14天那拉提-獨庫公路-烏魯木齊，獨庫公路「一天有四季，十里不同天」，被《中國國家地理》雜誌評選為「縱貫天山脊樑的景觀大道」，被譽為「中國 最美公路」，讓你看遍雪山、草原、峽谷、森林、湖泊、冰川、沙漠、山花等風景。 第15天烏魯木齊-北京-美國。 團費2899元，費用包括國內旅遊交通，國際品牌五星級酒店，一日三餐，景點門票，英語導遊，旅行保險 。