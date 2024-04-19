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杉釦富遠紅外線足浴桶 緩解疼痛 呵護老年腳部健康母親節優惠 提早開跑 SC-801（基本型） 原價599元 現只要499元

工商訊
杉釦富遠紅外線足浴桶以其紅外線技術聞名，這種技術可以溫暖足部並促進血液循環。
杉釦富遠紅外線足浴桶以其紅外線技術聞名，這種技術可以溫暖足部並促進血液循環。

隨著年齡的增長，許多人常常面臨腳部疼痛和不適的問題。杉釦富遠紅外線足浴桶憑藉其創新的技術和卓越的設計，成為了解決這些問題的理想選擇。無論是冬季還是夏季，這款足浴桶都能提供舒適和有效的足部治療，為老年人的腳部健康注入新的活力。

杉釦富遠紅外線足浴桶以其紅外線技術聞名，這種技術可以溫暖足部並促進血液循環。經過遠紅外線獨有的穿透力，直接達到皮膚和肌肉組織中，從而有效地緩解足部疼痛。放鬆足部肌肉，緩解壓力和疲勞感。老年人常常面臨腳部肌肉緊張、抽筋和疼痛等的問題，使用杉釦富遠紅外線足浴桶，可以有效緩解這些問題，並帶來舒適和放鬆的感覺。不論是因為寒冷的冬季、水腫、走路不便或是長時間站立或走動所引起的壓力，杉釦富遠紅外線足浴桶，一年四季，都能提供溫暖和舒適的效果。

不僅如此，杉釦富遠紅外線足浴桶，可以依照自我喜好或天氣來設定溫度和時間。這意味著無論是在寒冷的冬季還是炎熱的夏季，都可以根據自己的需求的溫度來幫助和舒緩足部浮腫和不適感，事實上，它適用於全年使用，因為疼痛和足部不適感並不分季節。

杉釦富公司ShineCo Wellness，專營台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，多項國際認證、多國專利，杉釦富SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶特價：499元（未稅及運費，原價：599元， 馬上省100元）110V，定時、定溫，隨插即用，最佳質量，一年保固。開放試用，地址：1799 Baytshore Highway STE 129 Burlingame，敬請事前預約，電話：650-999-0988，888-666-6048或上網直接訂購：www.shinecous.com

杉釦富SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶。
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