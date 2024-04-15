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劍鋒建材公司堅持優質及「平價就是硬道理」 吸引建築業者及用戶提供一站式銷售櫥櫃、石材、地板總匯專門店

工商訊
新興流行的櫥櫃配套特色，創造出很多款引領潮流的櫥櫃、櫥櫃面、磁磚地板等。
新興流行的櫥櫃配套特色，創造出很多款引領潮流的櫥櫃、櫥櫃面、磁磚地板等。

成立於2003年的劍鋒建材公司(East Star Building Supply Co.) 以供應五金和櫥櫃商品店起家。 經過20多年的努力耕耘已迅速成長為集批發商、承包商和零售商首選的全方位服務商業及家居裝修的供應公司。

劍鋒建材公司一直堅持優質及「平價就是硬道理」 而吸引建築業者及用戶，在競爭激烈的厨房和浴室櫥櫃市塲中站穩頭把交椅，這些被業界肯定的成績靠的是經營者的踏實與狠幹和良好的信譽，被譽為全方位的建材公司，建材種類多及全面是服務建築業的優勢，另外給用戶的緊貼服務也是該行業競爭的條件。劍鋒的銷售人員為顧客提供一對一的解說貨單服務令人印象深刻，還有免費、具人性化的實景設計，專業量身定製所需及耐心的解釋，結合其免費估價等等出眾的服務，讓每位顧客感受尊貴。

興建樓房、家居擴建或裝修，都和建築物料聯繫上，它的品質與價錢受到合作行業及用戶的審視，劍鋒建材公司多年來獲不少好評，是信心的保證，在灣區是最具規模的建材公司。該公司提供大量高級裝修材料，是一間大型的，集櫥櫃、石材、地板總匯的專門店。除了供應各式各樣尺寸齊備，設計新穎及顏色多樣化的產品外，更不斷擴大公司規模及服務設施，務求以最完善的全方位形式，為各位用戶提供更多選擇，更高質素，更好服務。

當顧客進入劍鋒建材公司，看到的是一覽無遺，佔地10萬多呎的陳列室，這裡不但寬闊，全部基建材料設備齊全。據老闆介紹，其供貨是全面的優質貨品。陳列展示廳除了各種全新概念的櫥櫃及過百種花崗石櫥櫃面外，更有各款新款設計的瓷磚、浴室設備、新款盥洗槽，實木、竹及復合地板，廚房洗碗槽、新型水龍頭、工藝拼圖等等。價錢吸引，是該公司的生招牌！由於劍鋒建材自設工廠，自産自銷，因此可以惠及顧客，以批發價優惠大眾。

劍鋒建材公司沒有因提供優惠的價錢而忽略了服務品質，相反，該公司不斷增加其服務質量，更有龐大的設計隊伍，不斷以新概念新思維配合各種不同建商需求，為用戶的需要而建造出全新家居設計佈局佈置。提供新興流行的櫥櫃配套特色，創造出很多款引領潮流的櫥櫃、櫥櫃面、磁磚地板等，能使家居環景更有舒適安樂感，現貨供應。為了更貼心服務東灣及南灣用戶，劍鋒建材公司近年更擴充了東灣服務平臺，方便顧客就近參觀選購。北灣陳列室地址: 1945 Carroll Ave, San Francisco, CA 94124，電話: 415-467-2888，東灣位於: 48460 Kato Road, Fremont, CA 94538, 電話: (510) 257-4888或瀏覽網址：https://eaststarusa.com/。

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