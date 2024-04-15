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天河大賭場 四月推廣活動精采刺激慶祝與沙加缅度共和足球隊成為合作夥伴

工商訊
「天河大賭場」的優秀管理團隊共同宣報四月份推出一系列精彩刺激的活動。
「天河大賭場」的優秀管理團隊共同宣報四月份推出一系列精彩刺激的活動。

「天河大賭場」四月推出一系列精采刺激的活動。另外，隆重宣佈與「加沙緬度共和足球隊」（Sacramento Republic FC）成為新的合作夥伴，這次合作不僅增強「天河大賭場」賓客和球隊粉絲間的娛樂體驗，更是尊重和支持Wilton Rancheria部落在加沙緬度地區的祖先聯繫和豐富文化遺產。

喜迎春天，「天河大賭場」邀請會員參加總值10萬元的春風微雨大抽獎，四月份每周六晚將會舉行抽獎，「天河貴賓會員卡」會員每周有機會分享2萬5000元現金獎和Free Play。逢周六晚上7時至晚上9時30分，每半小時共五個時段，將公佈兩名獲獎者，可贏得免費Free Play獎金由500元到2000元不等。 而晚上10時，將會是全晚高潮，一名幸運兒可獨得1萬元現金。4月1日至26日期間，會員每周一和周五在Kiosk推廣亭刷貴賓會員卡即可獲得額外100個參加抽獎的機會。

還有更刺激的5萬元- 21點錦標賽系列，是賭桌遊戲愛好者必定參加的活動。 四月份每周二下午3時30分至晚上7時30分，「天河貴賓會員卡」會員都有機會一展身手，為4月30日的21點錦標賽系列總決賽爭奪令人垂涎的席位。每週參與錦標賽和購買重賽選項，保留贏大獎的機會。總決賽將帶來豐厚獎金，每周最高獎金為1000元的推廣籌碼，總決賽的最終冠軍將獲得1萬元的推廣籌碼。

為了舒緩交稅日的心情，4月15日周一中午12時至晚上8時將舉行刷卡贏獎活動。 在這一天獲得500個級別積分的會員，將獲得隨機獎品，包括高達1040元的免費老虎機遊戲獎賞、級別積分或4月20日（周六）春風微雨大抽獎額外的抽獎機會。

欲知有關 4 月份推廣活動更多資訊以及遊戲、體育和娛樂活動詳情，請瀏灠 www.SkyRiver.com 和 SacRepublicFC.com/tickets。

 「天河貴賓會員卡」是融合高科技的貴賓會員獎勵計畫之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員，可立即獲得15元Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。 

 「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 10萬平方呎的博彩娛樂場地，2100部最熱門老虎機、超逾80檯桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。

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