矽谷2024年四月份房地產市場動態

專精灣區房地產買賣，2006-2023連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

根據RealTrends的數據，Compass連續第三年以銷售額成為美國第一大經紀公司，鞏固了Compass作為房地產 行業首屈一指的經紀公司的地位。

最近引起廣泛討論的重大進展是全國房地產經紀人協會於3月15日解決了Sitzer | Burnett佣金訴訟案。許多新聞文章沒有充分說明擬議解決方案的具體細節，給讀者帶來了困惑。

接下來，未來看到（仍需等待法院批准）（1）佣金仍然可以由賣方支付，但不能在MLS上張貼發布。（2）買家在參觀房產之前必須與他們的經紀人簽訂獨家協議。

關於第一點，如果賣家選擇不支付買方經紀人的佣金，買方將不得不支付自己的經紀人。貸款 方尚未提出將佣金合併到買方貸款中的選項。這將特別影響那些已經財務緊張、手頭拮据的買家。

佣金調整也將影響整個房地產交易過程，包括房產評估，評估員將需要確定售價是否包括買方和賣方佣金，還是僅包括賣方佣金。佣金調整也將影響整個房地產流程，包括房地產評估，評估師需要辨別售價是包含買方和賣方佣金，還是僅包含賣方佣金。

美聯儲在最新會議上選擇不降低利率 ，然而，行業專家預計年中利率將下降，年底可能下降高達0.75％。

由於房屋庫存較低，較高的利率並沒有阻止大多數市場中的多組買家同時出價的情況。庫存短缺可以歸因於房主被利率低得多的貸款鎖定。這種低庫存趨勢還受到人口老化，年齡較大的人選擇更長時間留在原來的住家所影響。目前房產平均擁有期為12年，而不是之前的6年。

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