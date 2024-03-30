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世界日報春季線上升學規劃講座4月6月登埸飛達教育創辦人兼董事長魏昕老師將與眾分享-2024 大學申請最新成功案例

工商訊
飛達教育從不止步於傳統的課堂教學，其創新的全球青少年領袖實習項目（GPL）更讓學生有機會實踐理論知識。這些體驗教育項目極大拓寬了學生的國際視野，提升了他們的跨文化交流和獨立解決問題的能力。
飛達教育從不止步於傳統的課堂教學，其創新的全球青少年領袖實習項目（GPL）更讓學生有機會實踐理論知識。這些體驗教育項目極大拓寬了學生的國際視野，提升了他們的跨文化交流和獨立解決問題的能力。

「2024 春季線上升學規劃講座」4月6日下午舉行，飛達教育創辦人兼董事長魏昕及Dr. Yu 應邀擔任主講人，魏昕老師將以2024大學申請最新成功案例與眾分享，Franklin Academy教務長Dr. Yu的講題則為「Exploring early College and internship opportunities 」。這二場攸關升大學的重要講座，將在6日下午2時至3時舉行，請即日掃描二維碼註冊，並了解詳情。

在2024年競爭激烈的申請季節裡，飛達教育再次捷報頻傳，學生們成功獲得常春藤名校及其他頂尖學府青睞。這些榮譽不僅凸顯了學生個人能力的認可，也是IvyMax優質教育成果的最佳體現。在眾多成功案例中，不乏許多「化腐朽為神奇」的佳話，讓普通的孩子們也有機會與頂級夢想學府結緣，成為教育界的熱門話題。

飛達教育與青少年教育的淵源追溯至2004年。當年，畢業於賓夕法尼亞大學的魏昕先生，與多位天使投資人等教育及高科技領域的傑出人士共同創立了IvyMax飛達教育。飛達教育團隊匯聚了多學科背景的博士學者、曾任職於ETS的資深閱卷與命題專家、知名大學面試官以及教育教學經驗豐富的專業師資。這樣的團隊構成，使飛達教育能緊跟美國名校的最新審核標準和流程，為學生提供最前沿的教學和申請指導。不僅如此，飛達教育還為學生提供WASC認證學分班，AP課程以及AP Capstone Diploma等項目作為課內外學習的補充，提高學術競爭力，讓學生有機會在眾多學科中追求卓越。飛達教育還是眾多國際知名競賽的考點，受到AMC、F=ma 、USABO、USAMO等競賽主辦方的官方認證，為學生參加考試提供便利。

飛達教育從不止步於傳統的課堂教學，其創新的全球青少年領袖實習項目（GPL）更讓學生有機會實踐理論知識。從中國農村的微金融助農商業合作社，與哥斯達黎加的環保人士和生物學家並肩作戰，參與尼泊爾的人權運動，遠赴肯尼亞參與生物多樣性保護，這些體驗教育項目極大拓寬了學生的國際視野，提升了他們的跨文化交流和獨立解決問題的能力。

隨著飛達教育學生步入名校的殿堂，這個在矽谷誕生的教育平台證明了其深厚實力和非凡遠見，不僅關注教育的現狀，更着眼於學生未來的光明，讓學生在大學階段以及日後的人生舞台上獲得成功。這是一所真正理解「教育即是影響力」的教育機構，每一步都緊跟著世界的脈動，為學生插上夢想的翅膀，助他們飛向更廣闊的天空。

飛達教育（IvyMax)北加州三分中心電話為:柏拉阿圖 Palo Alto (408) 446-4689，佛利蒙Fremont (510) 818-1867

，Pleasanton (925) 460-7607。

這二場攸關升大學的重要講座，請即日掃描二維碼註冊，了解詳情。
這二場攸關升大學的重要講座，請即日掃描二維碼註冊，了解詳情。

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