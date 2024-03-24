我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

甘油三酯高，別等到出現豬油血才干預野花蜂膠 天然調節血脂 遠離心梗

工商訊
掃描二維碼，免費一對一醫學顧問。
掃描二維碼，免費一對一醫學顧問。

三酸甘油酯的危險一直被低估了！ 這是因為一般的高血脂不會馬上引起身體不適，最多隻是讓人感覺疲累、頭暈等。 但長期處於高血脂症，則血管産生很不利的影響，例如血管失去彈性、油脂附著在血管壁上，造成動脈硬化、血管阻塞，並引起心腦血管疾病，如冠心病、腦梗塞等，這都是代謝紊亂引起的。

高血脂與心腦血管疾病有密切關係：

1.高血脂會使血液黏稠度增高。 高血脂會導致動脈血管內膠原纖維增加和肝內膽固醇堆積，血液中的纖維蛋白原與血小板粘連，形成微栓，使循環系統中的微循環淤滯，血氧供應受影響。

2.高血脂是造成冠狀動脈粥樣硬化性心髒病（冠狀動脈心臟病）的主要原因之一。 高血脂使血液流速變慢，並且經氧化作用後沉積在血管壁上，損害動脈血管內皮最終導致血管硬化，從而造成冠狀動脈狹窄或堵塞，引起心絞痛甚至心肌梗死。

3.高血脂會導致高血壓。 冠狀動脈粥樣硬化形成以後，血管的彈性降低，心肌功能也發生紊亂，血管緊張素轉換酶也會大量啟動，促使動脈血管痙攣，誘使腎上腺分泌升壓素，導致血壓升高。

巴西原裝進口野花牌綠蜂膠含有大量的黃酮類、萜烯類成分，具有顯著的降血脂、淨化血液和保護血管的功能。 這類物質抗氧化性能很強，是對付自由基的強力武器，能夠保護血管不受自由基的侵蝕，保護血管不過早變脆、變硬、失去彈性。

巴西野花牌綠蜂膠對高血脂、高膽固醇、高血液黏稠度有明顯調節作用。 對動脈粥狀硬化有防治作用，能有效清除血管內壁積存物、抗血栓形成、保護心腦血管、改善血液循環狀態及造血機能。

臨床研究顯示綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上，使心腦血管問題的發生綠明顯減少。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：自1982年以來最悠久的生産歷史，每一克原料選取均採用HPLC液相色譜分析，淨濃度85%，有效 成分含量業內最高，且絕無蜂蠟、無酒精，不含任何重金屬有害元素。 野花牌綠蜂膠擁有國際生產優異品質GMP Site license#300909，全球最嚴格食品安全體系HACCP品質認證BR13/7429，加拿大官方天然品NPN#80006418，美國食品藥物監管局FDA #10328566522。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-877-701-9010。

爲了您和家人的健康，請務必選擇通過正規官方實驗室檢驗的蜂膠産品。

巴西野花牌綠蜂膠對高血脂、高膽固醇、高血液黏稠度有明顯調節作用。
巴西野花牌綠蜂膠對高血脂、高膽固醇、高血液黏稠度有明顯調節作用。

巴西 心臟病 高血壓

上一則

加強主流台裔教師連繫 僑教中心推金山灣區工作坊

延伸閱讀

中年男子頭劇痛昏迷 顱動脈瘤破裂險喪命

中年男子頭劇痛昏迷 顱動脈瘤破裂險喪命
心臟裝支架他仍不戒菸 半年後險喪命

心臟裝支架他仍不戒菸 半年後險喪命
春天溫差大 清晨這時間好發心血管疾病 腦中風危險增

春天溫差大 清晨這時間好發心血管疾病 腦中風危險增
打了個大噴嚏 65歲男子主動脈破裂40公分 醫即時診斷救了他

打了個大噴嚏 65歲男子主動脈破裂40公分 醫即時診斷救了他
大自然帶給人類最珍貴的健康禮物 巴西極品綠蜂膠－健康黃金

大自然帶給人類最珍貴的健康禮物 巴西極品綠蜂膠－健康黃金

熱門新聞

現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

2024-03-22 19:19
愛馬仕在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。（美聯社）

配貨潛規則？愛馬仕遭集體訴訟 想買柏金包得先撒錢買周邊

2024-03-20 21:00

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」