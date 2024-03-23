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圖書館免費提供加州學生HelpNow網路課業輔導服務

工商訊

長久以來，加州許多學生和家庭都無法獲得課業輔導與家庭作業協助。那些能夠獲得成功的人和那些只能夢想成功的人之間存在的差距，經常導致學生的教育基礎不平等。

為了賦予學生權力和公平機會，您當地圖書館現在免費提供加州學生HelpNow網路課業輔導和家庭作業協助服務！

如欲了解獲得服務的詳細步驟以及其他資源，請上網：www.bit.ly/HelpNow-Chinese。

關於該計劃

透過加州地方公共圖書館，HelpNow免費提供網路課業輔導和家庭作業協助給所有K到12年級學生，同時提供遵循加州課程和教育標準的合格家教。欲了解更多詳情，請上網tutoring.library.ca.gov查詢。

為學生量身設計

您不需要編列預算，甚至不需要有圖書館卡。這個方便的平台十分容易使用和搜尋，只要有可連接到網路的設備，就能使用HelpNow。家教

全天候待命提供學生即時幫助，確保創造一個具有互動性且讓人感興趣的學習環境。

為了確保給予所有加州學生個人化的學習經驗，家教以多種語言提供協助，包括：

●英語西班牙語

●普通話粵語

越南語泰加祿語

任何事都不應該妨礙您自己或您的子女獲得優質教育。

請現在就透過過您當地圖書館的網站，或上網https://tutoring.library.ca.gov，來獲得您應得的家庭作業協助，並拓展您的視野！

計劃由加州政府提供資金，加州圖書館負責管理。

加州 圖書館 越南

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