如何贈與逾1300萬以解決遺產稅問題還可以繼續退休無憂

高端複雜的信託和架構，都陸續在周美懿一年講座中，依照教育主題不同，介紹給華人社區。

一埸只開放並針對年收入，資夲利得逾百萬或資產逾一千三百萬的人士，解決該族群稅務挑戰所設計的進階版，絕無僅有，不容錯過的講座。

對於高淨值人士，2024是規劃致勝先機重要的一年。最引人矚目的一個人終生贈與/遺產免稅額將於今年的1316萬，回到奧巴馬時期的五百萬免稅額加上八年通膨調整。若無新的立法，預估2026年1月1日，一個人的終生贈與/遺產免稅額將回到七百萬左右。

加卅持有數十年低的地價稅房地產 的父母，希望降低未來可能的遺產稅，而自行進行贈與給子女的舉動，除了將以支付近十倍的地價稅做為代價之外（加州 Prop19)。更糟糕的是，當子女出售該房地產時，父母持有時的原來的底價，會成為子女持有時，房地產的底價（carryover basis），因此必須支持高額的增值稅。並沒有因為父母的贈與行為而避免。這些都是可以透過提早規劃而避免的。

有著三十年，針對高淨值高收入，實戰經驗的特許財務規劃師周美懿所領導的團隊，值得客戶的信賴，把只有主流社會高淨值高收入人士才有機會接觸到各大律師團隊專屬的有版權的高端複雜的信託和架構，都陸續在周美懿一年六次的講座中，依照教育主題不同，介紹給華人社區。

這次的三埸線上和面對面實體上課，內容包括：1. 學習複雜的現時稅法以及它對讀者的資產所帶來的影響。2. 被告知出售企業和房地產投資 ，有效節稅的方案。3. 深入探討高端的多種架構策略，依據遺產規劃需求，啟動可考慮的財富重新調整配置，所創造的未來節稅效益。4. 瞭解如何利益最大化地有效結合慈善意願和世代交替傳承心願。

第一場：3月21日周四 1:30pm 至 3:30pm (San Jose, CA, )

Ameriprise Financial Services, LLC 證券 公司，地址 225 West Santa Clara Street Suite 1600, San Jose，電話: 408-963-2250。

第二場：3月22日周五 9:30am至11:30am (Rosemead, CA)，DoubleTree by Hilton，地址 888 Montebello Blvd. Rosemead，電話 323-722-8800。

第三場：3月22日周五 2:00pm至4:00pm (Irvine, CA)

Ameriprise 證券公司，辦公室地址: 2 Park Plaza #1100, Irvine，電話949-660-4611。

報名截止日期 3月20日周三 12:00pm，報名電子郵箱: [email protected] 。

實體講座線上Webex講座報名，將通過電子郵件方式確認訂位元。 此兩場教育講座無須付費。主辦人保留拒絕的權利，不招待投資金融保險專業人員。