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三月來貴騰賭場大酒店收穫好運：有機會贏取100萬現金！獎金豐厚的遊戲活動連連，等著你來玩！體驗全新餐廳 Bistro 101

工商訊
50萬元財運到老虎機大賽。
50萬元財運到老虎機大賽。

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店

三月到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！不要錯過在投籃現金歡樂送、黃金熱歡樂送、和高達50萬元財運到老虎機大賽中贏取大獎的機會，讓您的好運爲您帶來意外禮物！

在3月30日，周六下午2 時至晚上10時，快來參加<投籃現金歡樂送>！抽獎時間在下午2時、 4時、 6時、晚上8時和10時。保證10萬元的獎金，且有機會獲得100萬現金！選擇一個籃球並獲得高分。投中越多，你的獎金就越高！保證50位贏家。

三月每個星期五， 加入<黃金熱歡樂送>！晚上7時至11時，每小時抽獎。進入金庫淘金，將有機會贏取2024年款Mercedes、10 盎司金條、2萬5000元現金、和更多獎賞！每個周五保證50位贏家。

還有，即日起至3月28日，每個周四，下午1時至6時，還有 <高達50萬元財運到老虎機大賽 >。頭獎高達1萬5000 元現金。每次大賽保證40位贏家！FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額！ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

貴騰賭場大酒店最近宣布全新Bistro 101餐廳開業，這是一家提供葡萄酒之鄉風格菜單的新餐廳。主廚 John Trunk 對 Bistro 101 的概念和主題進行了最貼切的描述：「此熱門餐廳擁有由本地採購、精心準備的舒適美食，伴隨音樂和現場表演推動社交氣氛，為大家提供一個溫馨熱情的餐飲空間。」Bistro 101 每天營業時間為上午7時至凌晨12 時，提供早餐和午餐/晚餐菜單。

Bistro 101 範例菜單單品

•索諾瑪縣海岸奶油蛤蜊濃湯

• 乾煎包佐聖賈科莫火腿

• 「髒薯條」分類

• 和牛小排融化三明治

• Bistro Burger Bar 包括雙層漢堡和純素黑豆漢堡

• 精釀雞尾酒/精釀啤酒/當地葡萄酒

關於於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria 印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

黃金熱歡樂送。
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投籃現金歡樂送
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加州 北加

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