我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清倉甩賣...洛縣這家沃爾瑪將關閉 一律75折吸客

「金門」導演江松長拚首座奧斯卡 老爸江英隆引以為傲

上海朵雲軒拍賣有限公司2024春季美國公開徵集

工商訊

上海朵雲軒拍賣公司將於3月16日至3月26日期間，分別在舊金山、溫哥華、洛杉磯、紐約四地舉辦公開徵集活動。北美首場3月16日（周六）在舊金山San Francisco Airport Marriott Waterfront會議室（1800 Old Bayshore Highway , Burlingame , CA 94010），3月17日(周日)敬請電話預約，徵集中國歷代名家書畫、名人信劄、文玩雜項、金石碑帖等拍品，歡迎預約治談。

1993年謝稚柳先生為朵雲軒敲響中國大陸藝術品拍賣第一槌。至此開啟了中國藝術品市場的新紀元。30餘年來朵雲軒在全球各地藝術家與藏家的支持下，創下諸多佳績，眾多拍品價格屢創新高。時至今日，上海朵雲軒拍賣公司已經成為中國大陸標誌性的藝術品拍賣公司之一。

百年老字號朵雲軒成立於光緒二十六年（西元1900年），一直致力於中國歷代書畫的發展，堅持將高品質、優秀的藝術品帶給各位藏家。其中張大千、齊白石、傅抱石、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、吳冠中等在朵雲軒拍賣公司的表現尤為突出，精選的藏品屢創拍賣紀錄。齊白石《高立千年》成交價8050萬、張大千《煙江疊嶂》5232.5萬《晴麓橫雲》3105萬、徐悲鴻《柳蔭三駿》2016萬、劉海票《黃山雲海》3852.5萬、徐渭《雜花卷》3277.5萬、項聖謨《江山無盡卷》2300萬。在這些高價拍品的背後正是多年來世界各地藏家對於上海朵雲軒拍賣公司的支持與信賴。

海派書畫作為上海的藝術經典與特色一直都是朵雲軒重點推薦與發展的對象。吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派的代表，拍賣紀錄屢創新高。在朱昌言先生珍藏系列專場中《四季花開》《荷花鴛鴦》《南山一望松》等上千萬拍品不計其數。吳湖帆《萬松金闕》更以4945萬元的高價刷新紀錄。除此之外，古代書畫珍藏同樣奪人眼球，董其昌、文徵明、沈周、八大山人、王譯等諸多千萬級的名家大師真跡也為朵雲軒錦上添花。文微明《溪山清卷》7475萬、陳洪綬《花鳥草蟲冊頁》4577萬、徐渭《雜花卷》3277.5萬等。

這些年來，朵雲軒先後推出過「彭城珍藏」，「張大千致友人書信」等一系列名人信劄拍賣。孫中山、胡適、魯迅、弘一、郭沫若等書法藏品拍賣成交價皆轟勤一時。

上海朵雲軒2024春季拍賣舊金山站，由多位具資深經驗專家團隊開展徵集古董藝術品。公開徵集活動訂於3月16日（周六）在舊金山機場水岸萬豪酒店(San Francisco Airport Marriott Waterfront, 1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010)免費鑒定、估價。預約聯絡人：張先生0086-189-305-15516（微信同號）歡迎致電諮詢。

拍賣 舊金山 微信

上一則

北加州客家同鄉會年會及新春聯歡

延伸閱讀

張學友罹新冠「腹瀉」取消演唱會 台疾管署曝港現況

張學友罹新冠「腹瀉」取消演唱會 台疾管署曝港現況
「上海！上海！」清唱劇 登林肯中心 全美首演

「上海！上海！」清唱劇 登林肯中心 全美首演
張學友身體不適需靜養 上海3演唱會突喊卡

張學友身體不適需靜養 上海3演唱會突喊卡
明星名流齊聚洛城藝術展 李奧納多也來了 不乏亞裔面孔

明星名流齊聚洛城藝術展 李奧納多也來了 不乏亞裔面孔
花13天搭乘1000站…北京小夥慢旅行 搭公交跨千里到上海

花13天搭乘1000站…北京小夥慢旅行 搭公交跨千里到上海

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

2024-03-03 14:00
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
史丹福大學獲得李嘉誠捐贈。（本報資料照）

香港首富李嘉誠 捐贈史丹福大學1500萬美元

2024-03-06 16:08

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年