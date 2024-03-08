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北加州中華文化中心主辦 台灣夏令遊學營，即日起接受報名二周豐富精采活動安排 寓教於樂，讓孩子今年暑假不留白3月13日線上說明會歡迎家長踴躍上網參加

工商訊
二周豐富精采活動安排寓教於樂，讓孩子今年暑假不留白。
二周豐富精采活動安排寓教於樂，讓孩子今年暑假不留白。

每年的二、三月，家長們就已經開始努力為孩子們搜尋精采的夏令營活動，希望讓學生們體驗不一樣的暑期生活，由北加卅中華文化學習中心主辦，台灣台中大雪山林業生產合作社、中華民國僑務委員會、矽谷國際傑人會所共同協辧贊助的「台灣夏令遊學營」即日起接受報名，招生對象為1年級至7年級的小朋友，也歡迎家長同行，體驗台灣大自然的美，學習中文，豐富的室內及戶外活動安排，保証今年的夏天，給孩子留下一段美好的回憶。

中華文化學習中心從去年十月份就開始規劃一個結合環保與文化的寶島之旅，想帶美國出生的小朋友，用心去感受台灣的美，並薰陶在第一手道地的傳統文化裡。旨在激發孩子的好奇心、培養他們的專業技能，同時燃起對環境和文化的熱愛。

「台灣遊學營」內容包括：

探索大雪山國家公園的奇蹟！

將聘請國家公園管理員，帶領孩子們進入大雪山國家公園，實地認識大自然的神秘面貌。其中包括一場夜間探險，深入了解夜晚的生態系統，特別研究蛾類和其他的夜行昆蟲。

跨足多元學科，培養未來領袖人才！

此次夏令營不僅僅是自然科學的探險之旅。孩子們將與當地小學生，一起體驗及研究農業和可再生能源，並製作自己的環保能源車。製作鳳梨酥和參觀科學藝術博物館等。

中文學習與傳統文化融合，啟迪語言之美！

遊學營也安排了中文學習課程，結合傳統戲曲元素。通過客製化獨特的課程，孩子們將更深入地了解中國文化，提升語言技能。

這是一個不容錯過的夏令營，讓孩子們在這個夏天獲得學習、探險和友誼的三贏體驗！3月13日晚上八點將有一場線上說明會，歡迎家長們掃碼報名參加。

「台灣夏令遊學營」舉辦時間：第一周為6月25日至6月29日，第二周為6月30日至7月5日。

家長可以為孩子選擇全程參加或選周參加，詳細行程請掃描二維碼了解詳情或電：415-706-3132，408-893-5968，408-623-3038。[email protected][email protected][email protected]

詳細行程請掃描二維碼了解詳情
詳細行程請掃描二維碼了解詳情

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