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探索日本長壽區的秘密食物

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海之滴褐藻糖膠，22年銷售遍及全球45個國家，擁有無數成功實證追蹤。
海之滴褐藻糖膠，22年銷售遍及全球45個國家，擁有無數成功實證追蹤。

最近海之滴，健康營養補給品的專業領導品牌，和日本科學家深入世界知名的「超長壽」勝地日本沖繩地區的大宜味村研究長壽的秘密。 這個人口約3500人的村子，90歲以上居民有80人。科學家進一步研究，發現當地居民每天習慣喝的茶類，因為茶含有豐富的抗氧化物質，不僅可以補充茶多酚、茶胺酸，還有助於預防慢性疾病。

科學家也發現 當地人每餐都離不開海蘊以及裙帶菜孢子葉這兩種種褐海藻。大量研究發現，沖繩海域的海蘊和裙帶菜孢子葉內含大量褐藻糖膠(Fucoidan)，能幫助當地居民維持身體免疫健康。褐藻糖膠富含多種生物活性作用，最受矚目的便是病後補養、營養補給、幫助維持消化道機能方面，支持創造治療機會。

作爲市場唯一日本健康與營養食品協會[JHFA]認證的海之滴褐藻糖膠，22年銷售遍及全球45個國家，擁有無數成功實證追蹤。海之滴嚴選日本沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉配合姬松茸菇菌絲體，採用嚴格科學混合比例，研製出免疫活性原高於獨立使用的產品，提供全方位的免疫健康支持。最新推出突破性褐藻糖膠全新配方【限量版】，新加入珍稀籠目昆布褐藻糖膠。【限量版】是國立九州大學宮崎義之教授7年研究，日本完成獨家專利註冊，支持提高抗體免疫應答調控，效果更快速，特別適合長期治療人羈服用。

海之滴總經理小林大介先生在訪談中介紹【限量版】時提到，免疫系統具有複雜的免疫反應調控機制。海蘊褐藻糖膠有助於調控父母帶給我們的「先天免疫」。裙帶菜孢子葉褐藻糖膠支持後天的「獲得性免疫」， 通過不斷地適應來支持識別特定的入侵者。籠目昆佈褐藻糖膠，協助聚集各類免疫細胞，幫助免疫系統迅速作出強化的免疫應答。 姬松茸菌絲體支持高效免疫功能。

據日本科學家大量研究表明：免疫協同最佳組合，加入籠目昆布褐藻糖膠「限量版」和加入姬松茸菌絲體的經典版【褐藻糖膠混合AG】一起或者交替服用，可產生相互協同 的支持效應， 功效加倍. 從各個方向對免疫系統發揮更高效，更迅速作用。

海之滴粉末型含有【經典褐藻糖膠混合AG】 100毫克，並加入綠茶成分因而含有豐富的茶多酚，茶氨酸等抗氧化物質，有助於保持每日免疫健康。

有關更多海之滴的產品信息，請訪問官方網站 [www.kfucoidan.com]或致電1-888-482-5888索取產品目錄以及免費試用。

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