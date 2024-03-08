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杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 熱銷九年 廣受好評 特價中

工商訊
遠紅外線免加水足浴桶，被發現能夠顯著改善微血管循環，緩解身體不適，並促進新陳代謝。
遠紅外線免加水足浴桶，被發現能夠顯著改善微血管循環，緩解身體不適，並促進新陳代謝。

杉釦富公司推出一項創新產品長達9年：遠紅外線免加水足浴桶，被發現能夠顯著改善微血管循環，緩解身體不適，並促進新陳代謝。這款產品在後獲得了眾多讀者的讚譽，尤其是對於腳部不適的人群，效果顯著。

許多消費者反饋，在使用遠紅外線免加水足浴桶後，原本行走不便的人，感覺腳部更輕鬆了許多，行走也不再吃力。而對於足部疼痛的人來說，使用後也感到明顯的舒緩。此外，一些患有高血壓、高血脂或糖尿病的人，在一段時間的使用後，發現水腫明顯減輕，行動不便的情況得到了改善，並且對高血脂的控制也更加輕鬆。而睡前使用此產品更可以調節神經系統，促進睡眠品質。

專家指出，遠紅外線對於舒緩疼痛、改善微血管循環方面具有獨特的效果，對於年老易感受到手腳冰冷、體寒、身體各處疼痛等症狀的人群尤其有效。遠紅外線能夠穿透皮膚深層，促進血液循環和細胞再生，有助於改善皮膚的健康狀態，減少疼痛和疲勞。

此外，遠紅外線還具有許多其他健康益處，如改善免疫系統功能、減輕壓力和疲勞、提高皮膚健康和改善睡眠質量等。

杉釦富公司ShineCo Wellness銷售多項來自台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，其中包括遠紅外線免加水足浴桶。此外，公司還提供多項產品認證和多國專利，保證產品的品質和安全性。現在是一年一度的特價活動，該產品的優惠價格為$499元，原價為$599元，立即省下$100元。公司地址位：1799 Baytshore Highway STE 129 Burlingame，提供試用服務，歡迎事前預約。想要了解更多詳情，請致電650-999-0988或888-666-6048，或訪問網站www.shinecous.com。優惠有限，請抓緊機會。

遠紅外線免加水足浴桶。現在是一年一度的特價活動，
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高血壓

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