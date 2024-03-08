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真耶穌教會三月陸續在灣區和西雅圖舉辦靈恩佈道會

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真耶穌教會：「親愛的朋友們！您曾否被這悖逆的世代，各種出其不意的事情壓得您喘不過氣來，就好像一道搖搖欲墜的牆，人何以堪？但你知道嗎？有一位創造宇宙萬物的真神，祂道成肉身降世為人--就是耶穌基督，為了擔當世人一切罪過，被釘死十架，流出寶血，死後三日復活升天，為我們開了一條有指望的天國路。只要您來認識耶穌，相信祂，就必得著寶貴的福氣--將來進天國享永生。」

真耶穌教會將從三月中旬陸續在灣區西雅圖地區舉開靈恩佈道會。歡迎讀者前往參加！相關資訊可到 https://tjc.org/zh/網站查詢。

太平洋教會: 610 Edgemar Ave. Pacifica, CA 94044

佈道會: 3月13日∼15日晚上 7:15 - 8:30;

開放日: 3月16日下午 3:30 - 5:30;

靈恩會: 3月15日 ∼16日早上 9:30 -下午 5:30;

3月17日 早上 9:30 -下午 2:00;

聖荷西教會: 123 Dempsey Rd. Milpitas, CA 95035

佈道會: 3月21 ∼ 22日 晚上 7:30 - 9:10;

3月23 日上午 10:20 - 12:00;

靈恩會: 3月22日上午 10 -下午 6:00;

3月23日下午 1:30 - 5:30;

3月24日 上午 10:00 -下午 2:30;

沙加緬度教會: 2416 Sloat Way, Sacramento, CA 95818

佈道會: 3月28∼29日晚上 7:30 - 8:30;

3月30日上午 10:45 - 11:45;

靈恩會: 3月29-30日上午 9:30 -下午 5:30;

3月31日上午 9:30 -下午 3:45;

東灣教會: 1349 Hays St. San Leandro, CA94577

野餐: 4月14日上午 11:00∼ @ Marina Park (14001 Monarch Bay Dr., San Leandro)

佈道會: 4月18～ 19日 晚上 7:45 – 9:00;

4月20日 上午 10:45 - 12:00  ;

靈恩會: 4月20早上 10:00 - 晚上 6:00;

4月21日 早上 10:00 -下午 3:00;

西雅圖教會: 225 Northeast 152nd St. Shoreline, WA 98155

佈道會: 4月19日 下午 1:30 - 8:10;

4月20日 早上 10:30 -下午 5:15;

靈恩會: 4月21日 早上 10:30 -下午 1:45

西雅圖 灣區 聖荷西

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