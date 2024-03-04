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矽谷2024年三月份房地產市場動態

工商訊
公寓內有兩間套房，客廳通向露台，欣賞風景如畫的庭院。
公寓內有兩間套房，客廳通向露台，欣賞風景如畫的庭院。

從2023年底到2024年初，觀察到房屋價格在低交易量的月份保持穩定，隨著季節性新上市和成交減少，這是預料之中的。由於房屋庫存不足，市場上仍然存在明顯的競爭，一旦有好的物業推出上市，依然有多組買家出價競爭。同時，房地產市場存在顯著的潛在需求，從抵押貸款申請的增加就可以看出這一點。值得注意的是，每降低1％的抵押貸款利率，就意味著全美國會多出500萬的買家有資格進入市場。隨著房貸利率開始下降，如果房屋庫存保持低水平，購屋競爭預計還將會進一步加劇。

本周向讀者們介紹一件新上市的物業：地址是153 California Ave #F103, Palo Alto, CA 94306，位於理想的Palo Alto Central，California Avenue的盡頭，也是Palo Alto的第二個市中心。這是一套共度公寓(Condominium)，位於一樓的單位，屋況好，免重新裝修，成交後即可入住。公寓的生活面積有1117平方英尺，內有兩間臥室及兩套衛浴，規劃為兩套主套房。樓面格局的設計規劃為開放式，全室都鋪設了新地板，廚房通向客廳，客廳通向一個私人露台，可欣賞風景如畫的庭院。公寓單位內設有洗衣機/烘乾機，並且還有額外的儲物空間。

公共設施部份，有安全的地下停車場，電梯直達主樓層，社區設有泳池/水療中心。交通便利，步行距離即可到達Caltrain火車站，北行火車可帶您前往舊金山，您可以在巨人隊棒球場以及勇士籃球隊Chase Center享受世界頂級比賽；南行火車可帶您前往聖荷西市中心，Google的未來辦公園區。這個社區有門禁管制，提升安全防盜等級，生活機能方便，毗鄰Mollie Stone 蔬果雜貨店、數十家商店和餐廳以及Peers公園。每週日都可以享受全年無休的農夫市場，以及夏季的免費現場樂隊表演。騎自行車可到達斯坦福大學、斯坦福醫院、University Avenue商業區、Town and Country、斯坦福購物中心。

買房的三個最重要的因素是地點！地點！還是地點！這套共度公寓擁有優秀的Palo Alto學區，開車很短的路程即可到達Google、Meta等科技巨頭，也可輕鬆連接101號高速公路，上市訂價$1,098,000，讀者可以通過這個連結在網站上進行參觀：153California.com。如果您有任何疑問或需要有關房地產的信息，我很樂意為您提供幫助。我的目標是帶來真誠的關懷、卓越的房地產服務和巨大的價值，以便對我們的社區和客戶產生積極影響，請隨時與我聯繫，我是Sophie Tsang，我的電郵是[email protected]，電話是(650)687-7388。

位於153 California Ave, Palo Alto的共度公寓本週推出...
位於153 California Ave, Palo Alto的共度公寓本週推出上市。

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