蓮生活佛主持新春祈福大法會 與虛空合一方能顯現法性之身

蓮生活佛主持新春祈福大法會。

西雅圖雷藏寺2月24日舉行一年一度的新春觀世音菩薩祈福大法會及蓮生活佛新著夢的啟示錄簽書會，世界各地善信匯聚，座落於North Bend的法會現場彩虹雷藏寺人潮洶湧。Renton市長Armondo Pavone，與政治、醫學、科學、法律、商業等各界嘉賓共赴盛會。台灣準總統賴清德 ，與朝野政要亦紛紛致贈賀詞。

在南摩本師釋迦 牟尼佛的梵唱聲中，蓮生活佛授予4人出家戒、21人在家菩薩戒，並為來自加拿大、新加坡 、馬來西亞、英國的四對新人做福證。蓮生活佛勉勵發心受菩薩戒的善信們，只要是對眾生有利益的事都要努力去做，

自己有利益卻損害他人的事千萬不能做。而對於新人，則叮囑他們既已在佛菩薩面前發了誓願會互相敬愛，彼此之間便一定要永恆的敬愛，白頭偕老。

蓮生活佛傳授七眼佛母天眼通的密法，七眼佛母即是藏地流傳甚廣的白度母，為觀世音菩薩的化現，幫助觀世音菩薩救度十方眾生。天眼通密法可令行者獲得妙觀察智，看見佛菩薩的法性之身，甚至看見所有的佛國淨土。佛典中有許多關於天眼的描述，例如龍樹菩薩於大智度論中教示，「菩薩初發心時，以肉眼見世界眾生受諸苦患，心生慈

；學諸禪定……以天眼遍見六道中眾生受種種身心苦，益加憐愍故，求慧眼以救濟之。得是慧眼已，見眾生心相種種不同，云何令眾生得是實法，故求法眼……。」

夢的啟示錄是蓮生活佛第298本著作，書中提及一般人的做夢太多、太亂，自己也根本不知是在做夢，甚至有因迷戀女色而遭陰鬼入夢相就。蓮生活佛指出，密教的修行有眠光法、夢觀法，眠光法是行者睡眠於光明的結界中，而夢觀法有四個層次，知道自己正在做夢、能明白夢境的善惡、能轉惡夢為善夢、夢中也能修行。一般人在夢中無法自制，但行者能自制，這全靠修行的功夫。

華嚴經中佛陀說，「法身境界無量，一切世間所不能知，於三界中無所染污，隨因緣應一切普現……作種種身，隨方便身。

大慈大悲的觀世音菩薩，由法性生身而千處祈求千處現。然而，法性之身如何顯現？本書引用維摩詰經的法身經文作解，例如法身是空無自性、廣大無邊、 安住佛性、恆常清淨、沒有煩惱習氣、遠離攀緣、任運化現等等，然而，人們實在是無從體認，只能尋文意會，蓮生活佛依證量說，總而言之，是自身進入三昧，與虛空合一，方能顯現法性之身。