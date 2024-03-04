我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

庫市利苑酒家Lei Garden獲亞美商協AABC頒贈10 years in Business殊榮

工商訊
亞美商協（AABC)頒發「10 years in Business」大獎。 左起亞美商協會長徐秋容，利苑酒家東主郭偉中，庫市商會主席John Tang 於會場合影。
亞美商協（AABC)頒發「10 years in Business」大獎。 左起亞美商協會長徐秋容，利苑酒家東主郭偉中，庫市商會主席John Tang 於會場合影。

庫比蒂諾亞美商協（Asian American Business Council）日前在昆蘭社區中心，舉辦第26屆農曆新年迎春午餐會，席開十餘桌，場面溫馨感人，庫巿市長Sheila Mohan 及多位市政官員到場參加，活動中除頒發感謝狀給社團重要幹部外，並頒贈「10 years in Business 」殊榮給利苑酒家（ Lei Garden 」 ，以感謝他們在過去十餘年期間，以港式點心、精緻粵菜服務社區，即使在新冠疫情肆虐期間，仍然在政府規定下，以戶外架設帳蓬方式供應美食。

庫市商會主席John Tang在致詞時表示，亞美商協的成立宗旨在於提升和強化庫比蒂諾社區的商業環境；推廣不同族裔之間商業機會，並協助庫市商家，目前協會成員已逾4萬5千多人，亞美商協隸屬於庫市商會。

當日頒發之「10 years in Business」大獎，利苑酒家東主郭偉中親自出席領獎。

由郭偉中（ Alan )及妻子( Paula )所經營的利苑酒家，在庫市素享盛譽，美食飄香庫市十餘年，正是因為口味正宗道地，餐廳經常是大排長龍，新冠疫情期間，利苑斥資購入了多個大小白色帳蓬，利用後方停車塲，佈置成戶外餐廳，有可以容納十人的大帳蓬，也有可以容納二至四人的小型帳蓬，用餐環境整潔乾淨，東主的用心令人動容，Alan 表示，他希望提供一個安全的用餐環境，讓庫市市民在安心享用美食之餘也不用擔心會受到疫情影響。

加卅眾議員羅達倫（Evan Low )在致詞時也表示，新冠期間家人都害怕外出用餐，尤其是高齢的祖母，但如果一聽到要去利苑吃飯，就會很安心的參加。

當日與會嘉賓們也享受了利苑酒家供應的美食，排起了長長的人龍，主辦單位亞美商協也準備豐富禮物和幸運抽獎活動，氣氛歡愉。

疫情 眾議員

上一則

蓮生活佛主持新春祈福大法會 與虛空合一方能顯現法性之身

下一則

卓越牙科中心 再獲YOMI 頒贈 全美最佳植牙醫師 大獎春季酬賓 單顆植牙$2500 七日應診，歡迎預約

延伸閱讀

羅達倫參選16區聯邦眾議員 將動用更多資金 支持華人社區各項服務

羅達倫參選16區聯邦眾議員 將動用更多資金 支持華人社區各項服務
矽谷南灣26區州眾議員席位 安沛倫6人競逐

矽谷南灣26區州眾議員席位 安沛倫6人競逐
國會議員候選人羅達倫：要為華人發聲爭權益

國會議員候選人羅達倫：要為華人發聲爭權益
年薪逾10萬 州眾議員羅達倫仍買不起房

年薪逾10萬 州眾議員羅達倫仍買不起房
「亞太平權預算」1.6億 羅達倫疫期倡導通過

「亞太平權預算」1.6億 羅達倫疫期倡導通過

熱門新聞

舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14
裴洛西夫婦購入輝達5000股股權，目前利潤約為160萬元，是國會議員年薪7倍。(美聯社)

國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬

2024-02-27 14:12

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利