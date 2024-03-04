庫市利苑酒家Lei Garden獲亞美商協AABC頒贈10 years in Business殊榮

亞美商協（AABC)頒發「10 years in Business」大獎。 左起亞美商協會長徐秋容，利苑酒家東主郭偉中，庫市商會主席John Tang 於會場合影。

庫比蒂諾亞美商協（Asian American Business Council）日前在昆蘭社區中心，舉辦第26屆農曆新年迎春午餐會，席開十餘桌，場面溫馨感人，庫巿市長Sheila Mohan 及多位市政官員到場參加，活動中除頒發感謝狀給社團重要幹部外，並頒贈「10 years in Business 」殊榮給利苑酒家（ Lei Garden 」 ，以感謝他們在過去十餘年期間，以港式點心、精緻粵菜服務社區，即使在新冠疫情 肆虐期間，仍然在政府規定下，以戶外架設帳蓬方式供應美食。

庫市商會主席John Tang在致詞時表示，亞美商協的成立宗旨在於提升和強化庫比蒂諾社區的商業環境；推廣不同族裔之間商業機會，並協助庫市商家，目前協會成員已逾4萬5千多人，亞美商協隸屬於庫市商會。

當日頒發之「10 years in Business」大獎，利苑酒家東主郭偉中親自出席領獎。

由郭偉中（ Alan )及妻子( Paula )所經營的利苑酒家，在庫市素享盛譽，美食飄香庫市十餘年，正是因為口味正宗道地，餐廳經常是大排長龍，新冠疫情期間，利苑斥資購入了多個大小白色帳蓬，利用後方停車塲，佈置成戶外餐廳，有可以容納十人的大帳蓬，也有可以容納二至四人的小型帳蓬，用餐環境整潔乾淨，東主的用心令人動容，Alan 表示，他希望提供一個安全的用餐環境，讓庫市市民在安心享用美食之餘也不用擔心會受到疫情影響。

加卅眾議員 羅達倫（Evan Low )在致詞時也表示，新冠期間家人都害怕外出用餐，尤其是高齢的祖母，但如果一聽到要去利苑吃飯，就會很安心的參加。

當日與會嘉賓們也享受了利苑酒家供應的美食，排起了長長的人龍，主辦單位亞美商協也準備豐富禮物和幸運抽獎活動，氣氛歡愉。