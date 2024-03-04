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卓越牙科中心 再獲YOMI 頒贈 全美最佳植牙醫師 大獎春季酬賓 單顆植牙$2500 七日應診，歡迎預約

工商訊
卓越牙科中心目前正舉辦「春季優惠活動」。
卓越牙科中心目前正舉辦「春季優惠活動」。

San Bruno卓越牙科中心，日前再次榮獲由YUMI頒贈2023之「Diamond Doctor of Excellence Award 」大獎， 同時也獲得全美最佳植牙醫師之殊榮。

由沈維信（Dr. Shankar ) 牙醫博士，所開設的卓越牙科中心，斥資引進Yumi牙科機器人，以最新科技來協助牙醫師製定完美的植牙計畫，以確保植牙的準確度，真正做到一次植牙終身受惠。該診所目前正舉辦「春季優惠活動」，新病患植牙單顆僅收2500元（含括種植體、機台、牙冠），特價不包括拔牙及植骨。有需要植牙者，請把握優惠期即早預約前往。

植牙技術日新月異，如果正飽受失牙之苦，讓擁有20多年植牙經驗的沈維信醫師，為患者訂立一個完善的植牙計畫，成功擁有人生第二副牙齒，打造快樂生活。

當然，植牙首要條件是，必須擁有健康的骨骼來支撐新植入的牙齒。因此有些患者需要在植牙之前進行植骨。植牙手術前的植骨可以強化牙齦組織下的骨骼，從而成功植入種植牙。

牙骨移植是一種外科手術，採用天然或合成材料增加顎骨的體積。一旦天然骨骼開始與患者的下巴結合，它們就會增加準備植入部位的密度、寬度和高度。當身體接受骨移植材料時，該部位的天然骨組織健康狀況會得到改善。這個過程不僅對於放置人造牙根很重要，而且在拔牙後試圖保留相鄰的天然牙齒時也很重要。

在植骨過程中，醫生可以從讀身體的其他部份取出骨骼，或使用特製的植骨物料，移植到顎骨中。使用植骨物料是現今較常見的做法。在植骨後患者需要等待數月，讓骨移植物料創造出新的、強壯的骨骼，確保植牙部位穩固。

患者或許只需接受小範圍的植骨，甚至可同時接受植牙手術，但所有情況均取決於牙醫的最後決定。「植骨」直接有關於植牙成功和失敗的關鍵，植牙患者千萬要特別小心注意，比價格之餘更要比較植入材料質素，切勿因小失大，一次成功的植骨足以令顎骨變得強壯，以後才能支撐起新植的牙齒，一勞永逸！

沈維信( Dr. Shankar)牙醫博士，每月為病患植牙超過100宗，診所設備新穎齊全，除了植牙外，亦提供牙周病、兒童牙科、補綴牙齒、口腔顎面等綜合服務。

SAN BRUNO 卓越牙科中心七天應診，免費諮詢服務。地址:504 Linden Ave San Bruno, CA 94066 (next to El  Camino Real) 預約電話：(650) 589-8658（聘有通曉國/粵語職員）。Email: [email protected]

網站：sanbrunodentalexcellence.com

植牙手術前的植骨可以強化牙齦組織下的骨骼，從而成功植入種植牙。
植牙手術前的植骨可以強化牙齦組織下的骨骼，從而成功植入種植牙。

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