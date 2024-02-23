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極品假期 維京河流遊輪說明會 歡迎參加 2月29日前訂購行程享優惠

工商訊
全包式河輪暢遊歐洲美景，超值旅遊，盡在不言中。
全包式河輪暢遊歐洲美景，超值旅遊，盡在不言中。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。

「極品假期」將於2024年4月15日(周一)聖荷西市區及2024年4月16日(周二)舊金山市區舉辦「維京河流遊輪說明會」。「極品假期」將以專業的角度來為大家介紹河流遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案。當日備有精緻茶點招待及行李箱摸彩! 名額有限，請電話預約報名 。

「極品假期」本季推出「全包式Viking河輪特惠」在2月29日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受「歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」、「送每房高達$600船上零用金」、「訂金每人25元」的多重優惠。 (有條件限制)

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選四個河輪行程(基本房): 「2024年11月14日萊茵河8天」，造訪5國: 瑞士、德國、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人3098元起。「2024年11月10日多瑙河華爾滋8天」，造訪4國：匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人3098元起。「2024年724日城市之光12天」，造訪3國：捷克、德國、法國；布拉格至巴黎，每人4098元起。「2024年7月22日大歐洲15天」，造訪4國: 匈牙利、奥地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5499元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市請來電洽詢。促銷至2024年2月29日 。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話：1-888-680-5688計畫一趟河輪之旅吧。

德國 舊金山 觀光

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