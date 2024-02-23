矽谷2024年二月份房地產市場動態

專精灣區房地產買賣，2006-2023連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

去年一月，抵押貸款利率 為6.27％。它慢慢上升，於十月達到8％的高峰，然後在十二月下降至6.83％。預計今年的春季，利率將下降至接近6％。抵押貸款申請在一月的第一週增加了9％。展望未來，加州房地產 協會（CAR）預測，今年Single-Family Home銷售將比去年增加23％。預計中位房價也將在2024年上升6.2％，達到86萬3000元，而2023年為81萬元，2022年為82萬2300元。儘管發生這些變化，房屋可負擔性預計在2024年將保持在17％的水平，與2023年相同。

房地產市場存在顯著的潛在需求，抵押貸款申請增加表明了這一點。值得注意的是，每降低1％的抵押貸款利率意味著有500萬更多的買家有資格進入市場。隨著利率下降，如果房屋庫存保持低水平，購屋競爭預計還將會進一步加劇。從2023年底到2024年初，我們觀察到房屋價格在低交易量的月份保持穩定，隨著季節性新上市和成交減少，這是預料之中的。由於庫存不足，市場上仍然存在明顯的競爭。

美國房地產經紀人協會報告稱，2023年是過去30年中銷售量最低的一年，主要是由於利率大幅上升。這導致了貸款鎖定效應：擁有“較好”貸款的房主會長期持有他們的房屋。儘管利率高企，但除了美國東北部地區外，房屋的中位價格仍在逐年上升。人口增長的大部分發生在南方。正如Dr. Elliot Eisenberg所指出的，如果你從華盛頓特區畫一條線到舊金山，增長都在線以下發生。

德州、佛羅里達州和愛達荷州等州的人口增長最快，給他們的住房市場帶來了巨大的壓力。建築成本一直在上升，建築商避免建造入門級住房否則賺不了錢。如此一來，

會繼續對入門級住房的供應產生負面影響。收入水平跟不上通貨膨脹的腳步，總體儲蓄率只有新冠疫情爆發前的一半。通貨膨脹導致各方面成本上升，開支增加導致汽車貸款和信用卡的違約率上升。許多專家預計未來將出現輕微的經濟衰退。

如果有任何疑問或需要房地產的相關資源，Sophie Tsang很樂意提供協助。為客戶帶來真誠的關懷、卓越的房地產服務和巨大的價值，進而對社區和客戶產生積極正面的影響。大家攜手迎接這充滿希望和美好的全新一年，共同創造更多難忘的時刻。請隨時與Sophie Tsang聯繫，電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。