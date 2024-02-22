韓美銀行Hanmi Bank都布林市Dublin分行盛大開幕

韓美銀行有社區銀行的溫暖結合網絡銀行的便利，給所有的客戶提供最好體驗。

為北加三谷 Tri-Valley 社區提供更好的服務，韓美銀行都布林市(Dublin)分行盛大開幕。韓美銀行有社區銀行的溫暖結合網絡銀行的便利，給所有的客戶提供最好體驗。Dublin分行盛大開業促銷優惠如下:

●個人支票 帳戶福利

$300現金回饋

前3個整月維持最低平均餘額10,000美元

· 前3個整月內每月進行至少5筆Debit借記卡交易或1筆ACH交易

· 在開戶日期後30天內登記電子結單

獎金福利

·免費基本支票簿（價值高達20美元）

· 5張電匯優惠減免券（價值150美元）

●高級定期存款

高達5.5%的年收益率

· 9個月高級定存

· 餘額低於100,000美元的年收益率為5.45%

· 餘額介於100,000 – 249,999.99美元間的年收益率為5.5%

· 餘額250,000美元及以上的年收益率為5.45%

· 最低開戶金額10,000美元

· 必須開設支票帳戶

●高級儲蓄 帳戶

高達5.00%的年收益率

· 餘額低於50,000美元的年收益率為0.50%

· 餘額介於50,000 – 99,999.99美元間的年收益率為4.5%

· 餘額100,000美元及以上的年收益率為5.00%

· 最低開戶金額10,000美元

· 利率保證至2024年6月30日

商業支票帳戶促銷優惠為:

· 最低開戶金額10,000美元

· 6個月財富管理服務商業套餐費用減免

· 免費初始支票簿（價值125美元）

韓美銀行 Hanmi Bank 都布林市 分行地址為: 7912 Dublin Blvd., Dublin, CA 94568。營業時間: 周一至周五上午9時 - 下午5時。分行洽詢電話: 925-298-1020。歡迎灣區僑胞蒞臨分行開戶，享用以上各種優惠。