2024 年舊金山灣區建築裝飾行業春節年會暨第四屆裝修人才交流會 成功舉辦

舊金山灣區建築飾協會會長金強在年會上致詞。

北加州華人 建築裝飾行業協會 (NCCBIA)一年一度的行業盛事於 2月4日在 Fremont 敦城順豐酒家隆重舉辦。

大會筵開六十桌，與會的各行各業人才濟濟一堂，歡聲笑語，氣氛熱烈。

本次年會旨在團結灣區 華人建築人才，推動行業健康發展。人才交流，互通有無，守望相助，共同發展。

協會會長金強致詞感謝大家冒著大風大雨前來參加年會，眾多贊助商慷慨解囊，共襄盛舉。金強會長表示：灣區建築裝修師傅協會是由一群志同道合的建築業精英在 2018年成立並首次舉辦慶祝年會。2019年發展更為壯大。疫情期間停了三年，今年是第四屆年會活動，參與者踴躍，盛況空前.。體現了灣區華人建築業的興盛氣象和光輝前景。在灣區從事建築裝飾行業的的華人僑胞有上萬人之多，是灣區華人中不可或缺的生力軍。相信通過年會及後續活動，將為大家提供一個共同探討、共同努力的平台，為建築行業注入新的活力。

在年會的活動中，大家將結識來自不同領域的朋友，分享經驗，拓展人脈。協會特別感謝眾多的商家及個人贊助，提供價值不菲的精美禮品和現金獎項，贊助獎品堆滿了半個舞台。

贊助單位計有：北加州华人建筑装饰行业協会会长金强、剑锋建材公司、 Rainly衛浴、ABC 橱柜公司、德源中药行、萬悦装修公司 (WANYUE INC)、富麗家地板、My Elite Style (智能家居窗帘)、佰威建材公司、Ana furniture、Magnum Quality Builders inc、漢家宴等公司行號。Ana Furniture 甚至將三人真皮長沙發搬來抽獎現場，中獎者高興之餘又耽心怎麼拿回家。年會上抽獎活動從晚會開始一直持續到晚會結束。精彩有趣的活動：踩汽球、拗手腕、俯臥撐、喝啤酒、矇眼搛鈔票等讓年會活動帶來一次又一次高潮。

年會組委會所有成員 Ben Liu，Eric Sun，Leslie Yang，Peter Zhu，Danny Deng，Winnie Huang，徐美才，Lance Lin及其他工作人員和協會會長金強放棄休息，任勞任怨，共同努力，全心付出，順利完成年會的所有工作。組委會所有人員認為：大家為集體辦事，為行業兄弟服務是他們的榮幸！