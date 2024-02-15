歷經十二年艱難修築 川青鐵路四川首段貫通營運青旅假期首推九寨溝高鐵團

藏族群眾在川青鐵路茂縣站慶祝。

2023年11月28日上午11時，動車C6008次首次從川青鐵路茂縣站駛往成都，川青鐵路四川首段—成都東至鎮江關段正式貫通運營。從此人們將可搭乘快捷舒適的高鐵前往九寨溝、黃龍等世界級旅遊地。九寨溝位於四川、甘肅 交界，是由九個藏族村寨組成的原始自然風景區，可稱世界一絕。人間瑤池黃龍風景區以彩池、雪山、峽谷、森林著稱於世。一群大小不一的迎賓池，池水艷麗。一道道高掛於天際的梯形瀑布，宛如水簾。長期以來，成都九寨溝來回飛機票在旅遊旺季時一票難求，票價居高不下。高鐵的開通不但能大幅節省遊客的錢包，且因九寨溝黃龍海拔3000米，坐火車前往可慢慢適應海拔高度變化，有利遊客身體健康。

廣受北美僑胞好評的『中國青旅假期』的招牌線路九寨溝之旅一直受到遊客喜愛，這次『青旅假期』在北美首推九寨溝高鐵九天團，今年4/03, 4/17，5/08, 6/05, 7/03, 8/07, 9/04, 9/11, 9/18, 10/09， 10/16，10/23出發。介紹如下：第一天美國-成都，第二天成都，第三天成都-九寨溝（搭高鐵），遊熊貓基地，寬窄巷，午餐龍抄手、夫妻肺片、宮保雞丁、麻婆豆腐等四川風味。搭高鐵往松潘縣鎮江關站，到後導遊接送往九寨溝。第四天全天遊九寨溝風景區。第五天遊黃龍風景區，沿途觀賞岷江山谷風光，領略藏族和羌族的特殊風情。搭乘高鐵返回成都。第六天成都-樂山-峨眉山，遊杜甫草堂，武侯祠，乘船遊覽岷江，看世界最高最大石刻佛像-樂山大佛。晚豆腐宴。第七天峨眉山，乘纜車上至峨嵋山主峰及最高點-金頂，如有幸可看到雲海、佛光、經燈三大奇觀，纜車下山遊報國寺，晚峨嵋素食宴。第八天遊青羊宮，世界文化遺產都江堰。晚四川火鍋，看川劇節目表演。第九天成都-美國。團費1599美金，費用包括國內旅遊交通，入住五星酒店，一日三餐，景點門票，英語導遊，旅行保險 。另外在九天團上加張家界十一天，加張家界鳳凰古城十三天團也同期出發。