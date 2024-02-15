還在用水泡腳嗎 杉釦富遠紅外線免用水足浴桶 消除體寒 手腳冰冷

遠紅外線足浴桶。

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶 熱銷九年 消除體寒 手腳冰冷 改善睡眠 舒緩疼痛。

冬天濕冷天氣對身體的影響

1. 引起風濕性關節 炎：天氣潮濕陰冷，濕寒侵襲人體，容易導致風濕，關節炎等免疫系統疾病，有病史的則易誘發甚至加重病情。風濕性關節炎最先侵擾的是我們的小關節，比如我們的手指、腳趾等部位。

2. 加重心腦血管疾病風險：潮濕陰冷的天氣，不僅不利於原有疾病的恢復，而且像腦中竹風、高血壓 等心腦血管疾病在冬季天氣變冷，都可能加重病發危險。

3. 加大病毒傳染率：當空氣濕度明顯升高、氣溫忽冷忽熱時，容易滋生各類細菌和病毒，人體也會因濕冷而抵抗力下降，稍不注意就會患上患感冒、肺炎、哮喘等呼吸道疾病。 臨床資料也表明，陰冷潮濕的天氣下，容易患病毒性傳染病，如近來流行的變種Covid、呼吸道合胞病毒（RSV）、流感等。

人的年紀越大，越是容易產生以下三種治狀，1. 手腳冰冷，2. 體寒-身體温度不夠，3. 身體各處容易疼痛；其實，這幾種症狀形成的原因，都與我們身體的血液循環好壞有關，一旦血液循環不流通，自然會有手腳冰泠和體寒的現象產生，而體寒，則可能是因為身體血液含氧量不足，導致肌肉温度不足。

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 提高身體含氧量及體熱，尤其是對一些四肢容易冰冷特別有效。方便好用，不僅免去用水泡腳的麻煩，更能夠加強微血管血液循環，讓身體內的血液循環，從腳底逐漸擴展到全身，原本走路不方便的人，使用後覺得腳部輕鬆許多，不再吃力，許多足部有疼痛的人，用完之後也感覺舒緩，高血壓、高血脂的或有糖尿病的人，在使用一段時間之後，水腫消失，進而使走路更為順暢。睡前使用，可調節、疏緩、鬆弛緊張的神調和經絡氣血，消除失眠 或增问睡眠品質。除此之外，遠紅外線對於舒緩疼痛的效果，也是一大特色，中醫：「痛則不通，不通則痛」，以西醫的角度來看，許多疼痛的起因，是因為細小微血管阻塞所導致的，所以血液循環的好壞，對我們身體有許多重大的影響。

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