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退休規劃的藍海策略 您必須做好這三件事

工商訊
迦得金融總裁董天路教授。
迦得金融總裁董天路教授。

迦得金融總裁董天路教授，2月17日(本周六)上午10時和下午2時，San Jose Country Inns兩場，以及18日（本周日）下午2時，Foster City Recreation Center一場免費的退休與信託傳承講座，將與讀者分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事:

一是收入的規劃。協助讀者應用合法多領20萬社安退休金的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年8%優先股股息的收入規劃以及每個家庭都可以避免加州新課的長照稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使讀者的資產可以受到保護的配置。

二是掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資表現的投資策略。

三是保護讀者除了避免遺產認證，也保護您的子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規劃師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，將與讀者分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

2月17日本周六上午10時與下午2時: 聖荷西Country Inns (1350 N. 4th St, San Jose, CA 95112, California Room)，以及18日本周日Foster City Recreation Center (650 Shell Blvd, Foster City, CA 94404, Sunfish Room)共三場免費講座，講座訂位諮詢專線或簡訊: 408-8878-578，408-爸爸吃飽-我吃飽。

董天路將與讀者分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。
董天路將與讀者分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

退休金 長照 投資

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