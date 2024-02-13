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舊金山交通局2025和2026財年預算聽證會將於2月22日舉辦視訊會議 3月2日舉辦現場會議

工商訊
舊金山交通局2025和2026財年預算聽證會。
舊金山交通局2025和2026財年預算聽證會。

舊金山市憲章要求舊金山交通局SFMTA在雙數年提交兩年預算，概述該機構將如何分配未來兩年的營運和資本項目資源。

該局面臨的挑戰是，受新冠疫情的影響，舊金山市仍處於經濟復甦中，並要努力解決疫情前的結構性赤字。

為制定兩年預算，舊金山交通局工作人員草擬了未來兩年的營運和資本項目收入與支出計劃。為繼續提供現有相同水準的計劃和服務-從Muni服務到交通控制，再到改善街道安全 – 交通局需要籌集1,270萬美元的新收入。這是因為成本隨著通貨膨脹和生活成本的增加而逐年上升。SFMTA正在考慮增加Muni票價、停車費和罰款，以彌補預算缺口，並希望向您解釋預算規劃，同時回答您的問題以及關注事項。

除了在舊金山交通局董事會會議以及正式聽證會上定期更新情況之外，舊金山交通局預算團隊還將舉辦會議，讓公眾與工作人員會面、提出問題和建議，並瞭解該機構的資金來源和分配情況。

  Zoom視訊會議：2月22日周四，下午5時至晚上7時

 

 親臨現場出席會議：3月2日周六，上午11時30分至下午1時30分，在舊金山公共圖書館列治文區分館，地址是 351 9th Avenue, SF.

如需更多資訊或參與網上預算示範練習，可以瀏覽SFMTA.com/Budget中文網頁，若有問題或建議，可以致電415.646.2299或發送電郵至[email protected]

舊金山 預算 疫情

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