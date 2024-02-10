萬通貸款銀行（ GMCC )龍年送大禮至高免費送1萬5000元詳情請速洽GMCC 貸款專家免費諮詢

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針對特定縣/卅，少數族裔普查區，（加卅共13個縣、麻塞諸薩卅4個縣符合要求），本案僅適用於購買及自住屋，不是首購者亦符合資格，詳情請與萬通貸款專家們聯絡，免費諮詢。

網址：gmccloan.com 或電郵：[email protected]

2005 年成立於北加卅的萬通貸款銀行，目前是全美最大的華人貸款公司，專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，不論是買房、重貸、投資 ，GMCC精心創建的貸款平台數百種貸款項目都能夠客制適合方案。

GMCC萬通貸款銀行是一家直接放款銀行(Direct Lender)， 也是房利美和房地美核准的直接賣家。公司與近百家貸款投資機構合作(含Redwood合作貸款銀行，全美僅約30家貸款機構具有此資格)，甚至可以內部審批，直接放款。

萬道貸款銀行擁有高效能運作團隊及靈活多樣的貸款方案，提供大額貸款，不查收入，無收入貸款，甚至低利率外國人貸款計劃。

目前該公司業務已擴展至全美48卅，近600位經驗豐富有執照的貸款顧問，強有力的審核部門，從申請到closed，一條龍服務，方便快捷。最快十個工作日即可完成。

GMCC擁有別家貸款公司無法提供的更多的貸款方案，能即時應對瞬息萬變的金融市場。

2023年11月初，萬通貸款銀行參加了在上海舉辦的第22屆「海外置業移民留學展覽會，將萬通簡易的貸款方案，介紹給國內一些有興趣在海外置產的投資者，直接審核直接放款，真正的無收入、無工作、無信用分數以貸款方案受到了非常大的關注。

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萬通貸款銀行北加卅總公司地址：1350 Bayshore HWY., Suite #740, Burlingame, CA 94010

圖說：

1. 萬通貸款銀行三位創辦人

金敏誠（James )、周平（Raymond )

趙一鳴 ( Charles )