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萬通貸款銀行（ GMCC )龍年送大禮至高免費送1萬5000元詳情請速洽GMCC 貸款專家免費諮詢

工商訊
萬通貸款銀行竭誠歡迎有執照的貸款經紀加入，手把手式的指導和訓練，目前該公司已擁有600多名貸款專家。
萬通貸款銀行竭誠歡迎有執照的貸款經紀加入，手把手式的指導和訓練，目前該公司已擁有600多名貸款專家。

龍年新春好彩頭，萬通貸款銀行送您現金大禮，1萬5千元美金（至高）無需償還，不影響利率

針對特定縣/卅，少數族裔普查區，（加卅共13個縣、麻塞諸薩卅4個縣符合要求），本案僅適用於購買及自住屋，不是首購者亦符合資格，詳情請與萬通貸款專家們聯絡，免費諮詢。

網址：gmccloan.com 或電郵：[email protected]

2005 年成立於北加卅的萬通貸款銀行，目前是全美最大的華人貸款公司，專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，不論是買房、重貸、投資，GMCC精心創建的貸款平台數百種貸款項目都能夠客制適合方案。

GMCC萬通貸款銀行是一家直接放款銀行(Direct Lender)， 也是房利美和房地美核准的直接賣家。公司與近百家貸款投資機構合作(含Redwood合作貸款銀行，全美僅約30家貸款機構具有此資格)，甚至可以內部審批，直接放款。

萬道貸款銀行擁有高效能運作團隊及靈活多樣的貸款方案，提供大額貸款，不查收入，無收入貸款，甚至低利率外國人貸款計劃。

目前該公司業務已擴展至全美48卅，近600位經驗豐富有執照的貸款顧問，強有力的審核部門，從申請到closed，一條龍服務，方便快捷。最快十個工作日即可完成。

GMCC擁有別家貸款公司無法提供的更多的貸款方案，能即時應對瞬息萬變的金融市場。

2023年11月初，萬通貸款銀行參加了在上海舉辦的第22屆「海外置業移民留學展覽會，將萬通簡易的貸款方案，介紹給國內一些有興趣在海外置產的投資者，直接審核直接放款，真正的無收入、無工作、無信用分數以貸款方案受到了非常大的關注。

另外～ 針對本國人, 外國人, 各種簽證 、持 工卡者，只需40% 首付, 首付可全部来自海外，不查報稅資料，不查工作 不查银行進岀記錄 ，萬通貸款銀行都可以協助您順利購屋。                        

萬通貸款銀行細心呵護您貸款的每一個關鍵環節，請今天就和萬通貸款專家們聯絡。

萬通貸款銀行北加卅總公司地址：1350 Bayshore HWY., Suite #740, Burlingame, CA 94010

圖說：

1. 萬通貸款銀行三位創辦人

金敏誠（James )、周平（Raymond )

趙一鳴 ( Charles )

2. 萬通貸款銀行竭誠歡迎有執照的貸款經紀加入，手把手式的指導和訓練，目前該公司已擁有600多名貸款專家。

萬通貸款銀行三位創辦人金敏誠（James )、周平（Raymond )、趙一鳴 ...
萬通貸款銀行三位創辦人金敏誠（James )、周平（Raymond )、趙一鳴 ( Charles )。

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