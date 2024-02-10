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退休年金收入型和增值型哪個比較好？

工商訊
理財專家黃曉東。
理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金嗎？ 現在有很多的年金，有些有很高45%的獎金，有些有25%的開戶獎金，到底哪一種最好？ 作為資深財務顧問，我比較了多家的指數年金產品，現在給大家詳細分析各種年金的優缺點：

1. 開戶馬上有最高25%的獎金進入你的退休收入賬戶！ 當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲指數的250%，而且讓你漲的比市場的還多！ 你可以隨時開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入還會繼續隨指數而上升150%！ 如果你在55 歲存入10萬，在65 歲開始領終生收入，每年可以領2.5萬，收入只漲不跌！ 用不完可以把錢留給家人。

2. 如果你要領取固定收入，請選擇另一種領保證終身收入的年金，這種年金也有20%的開戶獎金，10萬就有2萬入帳，而且10年內每年指數保證12%增長！ 這種年金可馬上開始領取保證收入，活多久領多久，如果你將來沒領完就離開了，你的帳戶餘額可以留給後代！

3. 如果你並不需要領終身收入，只是想讓帳戶漲上去，但不想要股市的風險，那你就要選另一種保本增值型的年金，這種種年金沒有開戶獎金，但是它的 年均回報是10%-12%，只要這一年

4. 數報酬是正的，哪怕只有1%，你這一年的報酬是13%，如果指數下跌少於20%一年，你的帳號沒有損失！ 你可以隨時領取10%作收入，如果你未領取收入，則帳戶價值延稅增長！ 6年以後你可以提領部份或全部的賬戶價值。 這種年金保本增值，很適合想把401K的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留 給後代！

5. 上面3種年金都可以作1035轉換老的年金，或者把IRA，401K的錢轉出，轉過來後不用繳稅，將來領取收入時才按照領出的收入來繳稅。 這樣就可以做到延稅成長，讓你的資金成長更快！

5.現在加州準備要對所有人加徵長期護理稅，用來將來支付日益高漲的長期護理費用，最高稅達到每年3%，一直要繳稅，但將來政府給的保險只有14.1萬元，並 不划算，如果你自己購買長期護理保險則可以免交這種稅。 到底要買哪一種才對？ 怎麼買最划算？ 我們代理各家公司多種長期護理保險，都可以讓你省稅，可以一人或夫婦兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的 錢不白花！

想了解詳情請電;408-466-0232 找黃總，或電郵至：[email protected]

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