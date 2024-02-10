野花蜂膠，綜合防治糖尿病的八大功效

野花牌綠蜂膠。

1. 降低血糖是關鍵。綠蜂膠有促進利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用和雙向調節血糖的作用，而同時不會使血糖過低。隨著療程的延長，效果愈佳。

2.绿蜂膠一物多能、綜合防治並發癥，避免多藥同服！绿蜂膠是《中華本草》記錄的幾萬種物質中，為數不多的能對並發癥有全面控製作用的物質，它能從並發癥的源頭——血管、神經、代謝、免疫四大系統進行根本上的保護和調節。所以高血糖患者應把降糖藥和蜂膠同時服用，可全面阻止和控製並發癥的發生和發展。同時可避免糖尿病人多藥同時服用的煩惱和副作用。

3.調節血脂，改善血液循環。绿蜂膠可以軟化、清除血液垃圾、降低血脂、增強血管彈性、抵抗高血糖

血管的腐蝕、避免血管堵塞、預防各種並發癥。堅持服用绿蜂膠可以推遲並發癥的發生和發展。

4.剛出現並發癥服用蜂膠，可達到有效辅助治療的目的。出現了乏力、盜汗、瘙癢、便秘、腹瀉、視力模糊、手腳發麻、針刺感等並發癥，馬上服用绿蜂膠，消除血栓、疏通血管、保證血流暢通，改善末梢循環，緩解和消除並發癥、減輕痛苦，讓你腰腿有勁、睡得香不瘙癢、手不麻腳不涼，看書看報看電視，遛彎買菜，幹幹家務，活得健康。

5.純天然免疫增強劑。綠蜂膠增強白細胞和巨噬細胞的吞噬能力，啟動巨噬細胞，提高抗體生成量，增強免疫功能。堅持服用可使體內抗體合成和免疫細胞吞噬率明顯提高。

6.補充微量元素。綠蜂膠含有多種微量元素，如鈣、鎂、鉀、磷、鋅、鉻等，以及維生素，對脂肪代謝糖代謝起到良好平衡作用。

7.供應能量，恢復體力。綠蜂膠能刺激機體產生更多三碘酸腺苷(ATP)。ATP是機體能量的重要來源。患者服用後，多數體力明顯恢復，而且體質逐步得到改善。

8.安全無毒副作用，適合常年服用！

野花牌綠蜂膠由巴西 野花蜂業國際有限公司研發生產，是巴西第一家大型現代化生產商，壟斷了巴西95.8%以上的綠蜂膠為原料，利用獨家專利的無酒精超臨界超高類黃酮萃取技術，嚴格按照HACCP食品安全標準程序，經過1-2年加工製取而成，產品無酒精，無蜂蠟，不含任何重金屬和農殘留，完整保留了綠蜂膠中的活性成分，深受全球消費者的信賴。