2024年新春免費退休理財,規劃講座 2月17日 Daly City 舉辦

主講人註冊投資顧問, 稅務師Shirley Wong。

物價不斷飆升，經濟恢復遲緩，如何優化及保障未來的高品質退休 生活? 請參加免費退休理財規劃講座，講座包括以下幾個重要主題。

(一) 善用策略領取最高的退休社安金 ，養老社安金每月收入的計算及報稅的要求。 退休領取社安金後繼續工作，對社安金收入有什麼影響?什麼時候領取社安金最適合?

(二) 市面上的年金有五花八門，選擇適合自己退休的年金，等於多一份穩定，保障終生收入的退休社安金。年金有獨特的延稅作用，同時也有時間和領取條款限制。

(三) 傳統的投資 組合都以股票、基金、CD定期、政府債券、EFT等 作為投資工具。 但在物價高企下， 股票市場飄搖不定,

可以將每月有穩固收息的另頖投資，包括但不限於養老院私募基金，公司電力能源債券, 房地產投資信託基金，

銀行發行的結構性債券等投資工具加入到退休投資組合，以保證未來高昂的退休生活成本。

(四) 據統計，由於65歲以上的人士在臨終前有70%會使用到長期護理， 因為每個人的健康，財務狀態各異，選擇適合自己的長期護理保險尤關重要，講座會詳細講解及列舉多個公司的長期護理保險計劃和特徵，量身定做以達到個人不同的需求。

(五) 什麼時候是最佳轉換做ROTH IRA CONVERSION (轉換)，詳細講解如何用房地產私募基金轉換ROTH IRA,

以達到大額節省當年收入稅和轉換後免收益稅的策略。

講座內容豐富, 無論在退休, 投資, 保險的規劃等各知識領域都將令聽眾撥雲見日，獲益良多。

講座時間 2月17日下午2時點。 地址: 333 Gellert Blvd., Ste. 201, Daly City, CA 94015 (鯉魚門旁)

座位有限，報名從速 | 簡訊或來電預約座位專線 : 415-420-0232。 E-Mail: [email protected]這次的專題講座由灣區資深註冊理財規劃師（CFP®），註冊投資顧問，稅務師Shirley Wong作專業的全面分析和解畫。

Shirley從事金融理財服務業二十多年，她具備金融專業知識和背景並著重於提供企業及個人的投資、退休、稅務各項金融工具及規劃策略分析。 Shirley曾在AXA Advisors，Citi Bank等大型金融機構擔任資深理財顧問。 她同時擁有美國MBA金融碩士學位，另外還擁有國稅局註冊稅務執照及各類保險執照包括（年金、人壽、醫療、長期護理、商業、房屋、財產、勞工等）。

Shirley及其團隊聯合灣區資深精算師，會計師，律師團隊致力於為客戶提供一站式個性化財務規劃服務。黃小姐及其團隊精通英語，國語，粵語等多種語言，請即致電650-731-4428或415-420-0232，或電郵至[email protected] 預約諮詢 或報名參加免費講座。