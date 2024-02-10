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身份盜竊現象在每個社區都可能發生 因此請用您的語言尋求幫助

工商訊
如果您希望以其他語言報告身份盜竊行為，請在東部時間上午9時至下午5時之間致電877-438-4338。 按3選擇您的語言，並與將接受您報告的口譯員聯繫。
如果您希望以其他語言報告身份盜竊行為，請在東部時間上午9時至下午5時之間致電877-438-4338。 按3選擇您的語言，並與將接受您報告的口譯員聯繫。

您很可能知道曾經遭受身份盜竊的人。身份盜竊是指有人在未經您許可的情況下使用您的個人資訊或財務資訊進行欺詐。這種現象可能發生在任何社區的任何人身上。那麼，您如何才能以您的語言得到幫助呢？

請在網站ftc.gov/languages 上查看新出版物《如何以您的語言發現、避免和報告身份盜竊》。瞭解什麼是身份盜竊、如何發現身份盜竊行為，您可以採取哪些措施來保護您的 身份資訊以及在哪裡報告身份盜竊並獲得幫助。要訂購英語、西班牙語、簡體中文、韓語或越南語免費副本以與他人共用，請訪問網站ftc.gov/bulkorder。在您的社區與需要知道如何保護其個人資訊的人分享這些資訊及如果有人懷疑其身份被盜該怎麼辦，您就在自己的社區有所作為。

現在，以您偏好的語言向FTC報告身份盜竊事件比以往容易很多。在您講述自己的遭遇時，您也會得到關於下一步該做什麼的指導。要以英語進行舉報，請訪問網站IdentityTheft.gov。要使用西班牙語，請訪問網站RobodeIdentidad.gov。如果您希望以其他 語言報告身份盜竊行為，請在東部時間上午9點至下午5點之間致電877-438-4338。 按 3選擇您的語言，並與將接受您報告的口譯員聯繫。

研究表明，人們更加信任從他們所信賴的人那裡獲得的資訊。因此：請與社區中的家人和朋友分享您所知道的資訊。

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