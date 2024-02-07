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新春新風尚，人人愛健康！ASQ《華語戒煙專綫》送20元禮物卡

工商訊

Asian Smokers' Quitline(ASQ)《華語戒煙專線》1-800-838-8917將在龍年展開一項激勵人心的行動，致力於在社區內促進更健康的生活方式。抓緊新年新起點的精神，ASQ《華語戒煙專線》很高興推出一項特別優惠予符合條件的吸煙者、電子煙使用者、其他菸草製品使用者，以及致力於幫助他人戒煙的人士。

由2024年 2月 1日開始，戒煙計劃的參加者可立即開始戒煙之旅，透過電話與精通國、粵語，並熱心助人的戒煙顧問制定戒煙計劃。完成電話諮詢後，符合條件的吸煙者、電子煙使用者和幫助他人戒煙的人士將獲得一張價值$20美元的專屬禮物卡作為鼓勵。

「農曆新年象徵著更新和成長，ASQ《華語戒煙專線》很興奮能夠提供獨特的獎勵來支持那些努力戒煙的人。除了專為吸煙者提供的免費尼古丁貼片，這$20美元的禮物卡獎勵已擴展到給予符合資格的吸煙者、電子煙使用者或幫助他人戒煙的人士，作為對他們對健康承諾的實際認可。」加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說。

限時供應或送完即止的價值$20美元之禮物卡，可作為激勵參與者戒煙之旅的額外動力。與所提供的免費尼古丁貼片相配合，ASQ《華語戒煙專線》旨在提供更有力的支持給那些採取措施邁向無煙生活的人，讓他們的奮鬥過程變得更順暢。

龍年象徵力量和變革，是個人擁抱正向改變的理想時刻。鼓勵大家抓緊這獨特的機會，在龍年有個更健康的開始。登記、安排戒煙計劃電話諮詢或查詢獲取禮物卡和戒煙貼片資格，請聯絡ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或瀏覽www.asq-chinese.org。

在這個農曆新年，誠意邀請大家擁抱這個積極改變、健康和成功的機會。

簡訊

發簡訊【戒煙】到66819獲取有助戒煙的中文信息。

《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。ASQ的服務時間是周一到五，美國西岸時間早7時至晚9時 （美東時間早10時至凌晨12時）。

加州大學

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