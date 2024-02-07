松立假期專精世界各國的旅遊2月29日前報名參團 享折扣優惠

瑞士深度11天遊，飽覽瑞士的風光。

公司位於洛杉磯的松立假期成立於1997年，創辦人Jenny張在旅遊界已有30年的旅遊經驗，專長於設計籌劃個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。為回饋北加州 的民衆，凡於2月29日前報名參加該公司任一旅遊團，均可享100元折扣優惠。另凡於2月20日前報名參加「瑞士深度11天遊」，可享200元折扣。

松立假期Jenny張表示：瑞士深度11天遊(見圖)，出發的日期分別在5月23日及7月27日，這是個最適合前往瑞士旅遊的季節，其風景令人驚嘆！更是充滿藝術氣息的城市，所到之處都能享受到當地的美食，飽覽瑞士的風光。

該公司專精世界各國的旅遊，及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓你輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。Jenny在旅遊界享有盛名，她對於精心策劃的旅遊行程，自我要求的非常嚴格，甚至每個景點她幾乎自己都要走過一遍，發現其精華！吃的方面也絕不吝嗇，除了講求當地特色美食外，不斷的發覺更精緻的搭配！ 她一再強調：在外旅遊者都希望玩的盡興、 吃的豐富、住的舒適。同理心，所以當她在設計行程時首將這些要點納入考慮，才能推出良好口碑的旅遊。

在新年的開始，除了強推瑞士旅遊外，尚有；（1）發現冰島8天2999元，5月11日出發。（2）𣈱遊北非摩洛哥10天2699元，5月15日出發。（3）深度義大利 之旅13天4699元，5月23日出發。（4）台灣6天，日月潭、阿里山、高雄1479元，4月28日出發。讓你在假期中安排最值得一遊的行程。

松立假期Jenny張表示：年初也是亞洲春遊的好時光，他們同時也推出泰國、越南、馬來西亞、新加坡 、日本等精彩行程。另有歐洲，中東精選團及南美洲團，精彩的行程讓你所到之處都能玩的深入，玩的盡興，亦可享用各地美食，當一天行程結束後回到酒店，舒適的住宿能解你一身的疲憊，輕鬆自在的體驗不同的風景，留下最美好的旅遊回憶！

免費電話：1-888-266-8988或323-266-8988。地址:9662 Las Tunas Dr., Temple City 或上網sonictour.com查詢。