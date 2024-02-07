貴騰賭場大酒店二月龍年活動連連歡慶新春

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光臨貴騰賭場大酒店春節舞獅表演、娛樂遊戲歡樂送、全新餐廳 Bistro 101、參加舊金山 遊行街會

加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店

二月帶你的親朋好友來貴騰賭場大酒店歡慶新春吧！ 在大年初一，2月10日周六，下午2 時和晚上7時將有傳統的舞獅表演 ; 下午3時到8時還有財神爺派發幸運揮春和幸運簽語餅活動！此外，到貴騰獎賞中心領取你的免費龍年紀念獎賞卡。

在2月24日，周六晚上6時至10時，快來參加 ！每小時抽獎。晚上9時，保證抽出2位價值2萬元 Fendi套裝贏家！另加，6萬元免費老虎機獎賞。還有，即日起至3月28日，每周四，下午1時至6時，還有 <高達50萬元財運到老虎機大賽 >。頭獎高達1萬5000元現金。每次大賽保證40位贏家！FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額！ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

在2 月24日至25日，記得來舊金山

貴騰賭場大酒店一同參加舊金山春節遊行街會。享受繽紛多彩的遊行和各種表演節目，體驗多姿多彩的中國傳統文化。來貴騰賭場大酒店的展位，即可獲得一份獨特的新年禮物來慶祝龍年。

貴騰賭場大酒店最近宣布全新Bistro 101餐廳開業，這是一家提供葡萄酒之鄉風格菜單的新餐廳。主廚 John Trunk

Bistro 101的概念和主題進行了最貼切的描述：「此熱門餐廳擁有由本地採購、精心準備的舒適美食，伴隨音樂和現場表演推動社交氣氛，為大家提供一個溫馨熱情的餐飲空間」。Bistro 101每天營業時間為上午7時至凌晨12時，提供早餐和午餐/晚餐菜單。

Bistro 101 範例菜單單品—

索諾瑪縣海岸奶油蛤蜊濃湯、乾煎包佐聖賈科莫火腿、「髒薯條」分類和牛小排融化三明治。Bistro Burger Bar包括雙層漢堡和純素黑豆漢堡，精釀雞尾酒/精釀啤酒/當地葡萄酒。

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)