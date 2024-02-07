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錯過了健康保險的投保期別擔心 投保期已經延長

工商訊

舊金山 — Balance by CCHP 及投保加州（Covered California）很高興與社區分享一則重要消息，原定於1月31日截止的投保期現已延長至2月9日。請把握機會，儘早投保。

保障於2月1日生效。若在2月9日前加入或轉換至 Balance by CCHP，健康保障將在2月1日生效。擁有全面而周詳的醫療保障，及早未雨綢繆，輕鬆面對突如其來的轉變。

此政策適用於哪些人呢？若已開始登記程序或遇到任何符合「特殊情況（Qualifying Life Events）」的事件，將符合延長投保政策。更值得一提的是，保險生效期可追溯至2024年2月1日。特殊情況包括多種事件，如剛失業、健康保險終止、搬進加州、收入變動、結婚或離婚等等。

2024年有更多高收人士獲得政府的財務緩助。通過去年簽署的《通脹削減法案（IRA）》，四人家庭收入不超過 12萬5000元已合資格獲得月費及/或分攤費補貼。現時，很多人只需支付1元月費便獲得全面的醫療保障。Balance by CCHP是一個舊金山市本地的保健計畫，專為灣區的華人及亞裔人士而設，並適合在舊金山市及聖馬刁縣生活或工作的人。此外，Balance by CCHP的醫護及會員服務團隊也同樣在舊金山市社區，這意味著投保人的醫療花費絕大部分都會留在社區內。值得一提的是，Balance by CCHP為所有會員提供價值199元的One Medical Primary Care會員服務。只要是Balance by CCHP的會員，即可免費獲得。

請把握時機，切勿錯過最後的投保期。知道自己及家人擁有最適合的保障可以安枕無憂，好好享受及慶祝新年。

查詢詳情，請致電1-888-371-3060、發送電郵至 [email protected] 或到訪www.BalanceByCCHP.com。

舊金山 加州 保險

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