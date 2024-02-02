天河大賭場宣布與三藩市交通局合作於華埠-白蘭站呈獻龍年賀歲設計金龍賀歲，桃滿吉祥

「天河大賭場」在中央地鐵華埠-白蘭站展出龍年賀歲主題的廣告，讓華人社區更了解其服務及極盡娛樂的設施。

「天河大賭場」很榮幸與三藩市交通局合作，於1月開始在中央地鐵華埠 -白蘭站的整個站展出別具特色呈獻龍年賀歲主題的廣告。

是次主題廣告企劃將覆蓋乘客扶手梯上方的屏幕牆、大型外牆橫額、地面圖案及三個車站內的電子平台。這些廣告在將來幾個月讓使用這些車站的地鐵乘客持續獲取天河大賭場的優惠資訊。由於農曆新年將至，廣告設計以大地色系作背景，配上一條咆哮中的金龍，寓意權力、智慧、成功及豐盛，展示天河大賭場對2024年和平與和諧的冀盼。三藩市華埠-白蘭站中的巨形金龍地面圖案，分為五個部分，設於車站入口及各列車樓層。金龍圖中除了有英文，亦有中文、越南文及韓文。乘客如能在站中找齊五個金龍地面圖案將可迎來好運。

三藩市華埠-白蘭站於2023年前1月啟用，位於市內最大、最有活力的亞裔社區歷史匯聚點。華埠站是連同聯合廣場/市場街站和芳草地/莫斯科尼站三個車站中最繁忙、最常用的車站，每月平均乘客量達兩百多萬人次。三藩市華埠-白蘭站提供便捷的交通轉乘連接，是讓天河大賭場能輕易接觸本地居民及旅客的最佳平台。

天河大賭場一直熱衷於為華人社區帶來截然不同的體驗。天河大賭場將於龍年新春贊助並參與一年一度由中華總商會主辦的的三藩市華埠年宵及花車巡遊。為慶祝龍年，天河大賭場將設年宵攤位及派出龍年花車參與巡遊。天河大賭場亦贊助中華總商會舉辦的吉祥龍年雕像公共藝術展覽活動。是次與三藩市交通局在華埠-白蘭站的合作將進一步加深華人社區對天河大賭場的認識。

天河大賭場位於麋鹿林市(加州 首府旁)，緊臨99號高速公路, 位置易達，距離三藩市市中心少於兩小時車程，提供最熱門老虎機、桌面遊戲和貴賓房，並設有17家中西餐飲食府及美食廣場。

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「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員，可以立即獲得 $20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及17家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。