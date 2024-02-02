龍騰四海，春回大地，美中和合，祥和吳韻 上海評彈團 2月11日灣區獻演

上海評彈團。由七位中國國家一級演員偕同當紅銀屏熱播劇繁花劇中演員蒞臨舊金山灣區 。

2024年中國新年將近，舊金山灣區 有幸迎來了國際知名的曲藝金牌團體—上海評彈團。由七位中國國家一級演員偕同當紅銀屏熱播劇繁花 劇中演員蒞臨舊金山灣區 ，帶來了一場別開生面，突破語言屏障，而具有超級可觀性的江南曲藝響檔呈現給灣區華人社區。

評彈用的語言是蘇州話，有單檔、雙檔、三個檔、小組唱、表演唱、大合唱等多種形式，其中以雙檔最為常見。

表演分為說、噱頭、彈、唱、演五個面向。 說：演員透過語言來講述故事、描述環境、製造氣氛和刻畫人物噱頭：書中的笑料，以引起聽眾對演出的興趣，彈、唱：評彈的音樂部分演：主要包括“手面”和“ 起角色”，手面：手的動作運用和麵部表情，起角色：演員模仿書中人物的音容笑貌，使聽眾在視覺上和聽覺上，對書中角色有一個具體生動的印象。 近年來評彈藝術在大量的影視劇中被引入，已經走出了地方小曲的傳統印象，評彈藝術家們也在不斷努力創新，在保留傳統藝術的特質下，與時俱進，守正，不是墨守成規，而 是遵循評彈藝術的特徵和規律。

創新，不是顛覆傳統，而是對『舊』的突破和超越。 上海評彈團在這方面可謂先行者。

這次演出由上海市非物質文化遺產代表性傳承人，上海評彈團團長，國家一級演員高博文親率7位國家一級演員吳新伯，姜嘯博，黃海華，陸嘉瑋，周慧， 陶鶯芸及電視劇繁花劇中人，青年評彈明星，國家二級演員朱琳等當代評彈藝術名家，為灣區的迎新春，祈和平，龍騰虎躍過大年呈現一台春暖花開，花好月圓的精彩節目，將 有江南小調組唱《浦江美》，傳統經典選回《楊八姐– 比武》，《長生殿 – 絮閣》，《玉蜻蜓 – 庵堂認母》，《水滸 –梁山戀曲》，中視評彈金曲集萃《聲響慢》《花好月圓》，創新評彈表演劇《繁花 –至真園》，屆時更有「吳韻一哥」之稱的高博文為您話說「繁花」及電視劇繁花劇中人朱琳現場表演。

2月11日（周日），大年初二晚6時整在南三藩市富源酒家，地址：359 Grand Ave, South San Francisco，演出詳情訂桌電話：415-385-7761，510-894-5387，散位預訂電話：510-552-1185。