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生計年貨大放送 龍舞滿堂慶新歲 好運旺旺迎全年

工商訊
生計牛軋糖的口味除了原味、杏仁以外，還推出抹茶、咖啡、蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，雅緻大氣喜慶，並可重複使用，又環保又精緻。
生計牛軋糖的口味除了原味、杏仁以外，還推出抹茶、咖啡、蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，雅緻大氣喜慶，並可重複使用，又環保又精緻。

新年伊始，到處瀰漫著一種熱鬧，歡快的氣息，許久不見得家人如今也是齊聚一堂。 糖果和糕點在這個新年更是不可或缺！ 生計在今年為大家準備了傳統古早味的紅糖發糕、年糕及各式迎春精美牛軋糖糖禮盒, 送禮自用兩相宜。生計的每個發糕尺寸精緻，意味著人人都錢兔似錦。 更不能錯過的是我們的八寶年糕及桂花年糕，除此之外還有紅豆、芝麻、 花生年糕。

您知道吃牛軋糖有祈求長智慧與增聰明的涵意嗎? 傳說中國明朝文人商輅, 為感謝文昌帝君托夢使其三元及第，依照夢中作法做出，以麥芽糖、花生、米穀等做成牛的形狀，「軋」有花生的意思，所以取名為牛軋糖。生計牛軋糖的口味除了原味、杏仁以外，還推出抹茶、咖啡、蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，禮盒盒子為設計師的精心設計，雅緻大氣喜慶，並可重複使用，又環保又精緻。 除牛軋糖外，往年最受歡迎的南棗核桃糖及南棗夏威夷果糖，亦為您準備好了。

同時，我們今年的限定好福氣餅乾雙層禮盒，涵蓋八種口味的酥皮餅乾：豆沙球，蓮蓉球，鳳梨酥，棗泥佛手，巧克力核桃餅乾，巧克力杏仁餅乾，核桃奶油餅乾，蔓越莓奶油 餅乾。 精緻華貴的包裝，雙層的抽屜式設計，沒有比這個更適合慶祝新年的了！ 除年糕、發糕及喜糖之外，生計的糕餅禮盒更是琳瑯滿目：如鳳梨酥、綠豆凸、太陽餅、芋頭酥等。 這些只有在節日才會在店內售賣的趁您來生計買早餐點心之餘，即可順便將年糕糖果及拜年禮盒一次買齊。

今年凡在生計灣區分店購買十元以上即送限量版生計紅包一包，紅包設計精緻，手感實在，特別設計的燙金大氣又不失活力。詳情歡迎來電或親臨灣區分店查詢.

值此新春到來之際，生計全體員工向您拜年, 祝您如虎添翼，好運年年增，生計在灣區有十一家分店，歡迎至網站www.shengkee.com , 或撥打免付費專線1-877 -580-8000查詢相關資料.

生計桂花年糕，
生計桂花年糕，
生計在今年為大家準備了傳統古早味的紅糖發糕、年糕及各式迎春精美牛軋糖糖禮盒, 送...
生計在今年為大家準備了傳統古早味的紅糖發糕、年糕及各式迎春精美牛軋糖糖禮盒, 送禮自用兩相宜。

核桃 灣區 咖啡

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