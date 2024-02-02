穗香海鮮酒家中半島隆重開幕
穗香海鮮酒家(Hong Kong Palace)1月18日在中半島密爾布瑞市隆重舉行開幕儀式。密爾布瑞市長馮嘉輝、前市長李偉忠；中華總會館總董雷振澤、通事劉榮浩；岡州總會館主席張逢濯、副主席黃國康；合和總會館主席謝躍池；三邑總會館主席楊國興；美洲華僑和平總會會長周達昌、副會長余武良；開平同鄉總會主席周德強、副主席司徒永峰、顧問潘強淋等政要僑領蒞臨剪綵。當日前來祝賀的嘉賓與美食家絡繹不絕。
東主周明煉開幕感言表示，在春暖花開的大好日子裡，穗香的第三間分店在密爾布瑞開業，感謝市長馮嘉輝、各僑團首長、嘉賓親朋好友在百忙中抽出寶貴時間蒞臨，及送來豐厚禮儀，美麗花籃，增添色彩及喜慶氣氛。他期待各界給予更多的鼓勵、支持、關心、重視和理解，同時他也強化管理、誠實經營、熱情服務，盡力把穗香海鮮酒家做成有檔次、受歡迎的餐館。
穗香海鮮酒家是繼舊金山荔香小館、穗香酒家後，在中半島開辦的第三家分店。穗香的精選點心，包括叉燒焗餐包、家鄉鹹雞籠、綠茶炸湯丸、白糖沙翁、炸蛋散遠近聞名。在這裡聚餐酒席，廳堂闊大。茶市晚飯，營業時間周一至五11AM-2：30PM 5:00PM-9PM，周六至日10:30AM-2:30PM，5:00-9PM。地址：300 El Camino Real, Millbrae, CA 94030 ，電話：650-697-7888，網址：www.nhkpalace.com。
上一則
加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪
下一則
FB留言