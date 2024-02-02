穗香海鮮酒家中半島隆重開幕

穗香海鮮酒家開幕嘉賓剪綵。

穗香海鮮酒家(Hong Kong Palace)1月18日在中半島密爾布瑞市隆重舉行開幕儀式。密爾布瑞市長馮嘉輝、前市長李偉忠；中華總會館總董雷振澤、通事劉榮浩；岡州總會館主席張逢濯、副主席黃國康；合和總會館主席謝躍池；三邑總會館主席楊國興；美洲華僑和平總會會長周達昌、副會長余武良；開平同鄉總會主席周德強、副主席司徒永峰、顧問潘強淋等政要僑領蒞臨剪綵。當日前來祝賀的嘉賓與美食家絡繹不絕。

東主周明煉開幕感言表示，在春暖花開的大好日子裡，穗香的第三間分店在密爾布瑞開業，感謝市長馮嘉輝、各僑團首長、嘉賓親朋好友在百忙中抽出寶貴時間蒞臨，及送來豐厚禮儀，美麗花籃，增添色彩及喜慶氣氛。他期待各界給予更多的鼓勵、支持、關心、重視和理解，同時他也強化管理、誠實經營、熱情服務，盡力把穗香海鮮酒家做成有檔次、受歡迎的餐館。