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綠健飲 幫助抵抗流行病毒 提高免疫力

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美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲獨特的配方和成份有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。
美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲獨特的配方和成份有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。

眾所周知，人體99%的疾病與免疫功能有關，但是人類對於生死存亡關係密切的免疫系統所知卻非常有限。

免疫系統就如一支訓練有素的精銳部隊，隨時處於備戰狀態，為保護人體的健康執行阻擋外來入侵者以及清除體內有害物質的任務，如消滅細菌、病毒的侵犯、維護正常生理機能的運行，隨時發現並消減人體內出現的變異細胞（癌前細胞）。由此可知，一旦免疫功能減退，各種疾病及腫瘤將有可能發生。

什麼原因會引起人體免疫功能減退呢？

環境的污染，精神上工作上的壓力、疲勞過度、煙酒、精神創傷、長期失眠、化學藥品、手術、年老，以及各種傳染流行病都是人體免疫力不佳的原因。

怎樣才能察覺到自己或家人的免疫力不好呢？

當你經常感到容易疲勞、睡眠不佳、食慾下降、精力減退、莫名其妙心煩時，免疫功能失調的警報已經拉響，例如經常患感冒、呼吸道疾病、肺炎、腫瘤、慢性肝炎、心血管疾病、艾滋病等大部分疾病的病人體內的免疫功能是低下的；哮喘、花粉症等過敏性疾病以及類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病都與免疫功能有關，所以無論是自身的保健或是病患者的康復都需要正常的免疫功能。

我們怎樣維護自身的免疫力呢？

維護身體健康，猶如保養汽車一般，要防患於未然，要多方面關照。除了注意合理的營養，情緒的控制，生活規律正常，體育鍛煉外，還必須補充能夠保養好免疫系統的保健品，使人體的免疫功能保持最佳狀態，以達到最有效的抗病保健目的，煥發出最強的生活活力。

美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲，100% Natural Herbal Tonic, Immunity Support.綠健飲獨特的配方和成份有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。成功案例遍佈全球，暢銷北美30年，信譽卓著，品質保證。

全方位提高免疫功能，綠健飲正是您的最佳選擇。

洽詢電話：206-623-2577，公司網址：www.greenland-usa.com。

免疫力 腫瘤 失眠

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