退休年金開戶獎金30%加上每年12%利息!

理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎？現在有很多的年金，到底哪一種最好？作為資深財務顧問，比較了多家的指數年金產品，現在給大家詳細分析各種年金的優缺點：

1. 開戶馬上有30%的獎金進入你的退休收入賬戶！不管股市上漲或下跌，每年保證你的賬戶上漲12%，保證10年，你可以隨時開始領收入或10年後開始領，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於你開始領的收入，而你的帳戶還會繼續隨指數而上升！如果你在60歲存入10萬元，在70歲開始領終生收入，每年可以領1.5萬元多，活多久就領多久。保證到90歲你總共領了32萬元，然後還有7.2萬留給受益人。

2. 第2種年金和第2種的區別是不用领收入，有11%的開戶獎金，而且當市場下跌時，不管下跌多少，你的帳戶沒有損失，只是沒有利息，當股市指數上漲時，這種年金的漲戶按指數的參與率上漲！只漲不跌，需要用錢時可以每年取10%-20%，7年或10年可以全部取出！ 60歲投入10萬元，如果不領收入的話，75歲你的帳戶可以高達50多萬元。你不領就不用繳稅，將來可以全部留給你的家人，是很好的傳承資產的工具，比買人壽保險 還划算！

3. 上面2種年金都可以作1035轉換老的年金，或者把IRA，401K的錢轉出，轉過來後不用繳稅，將來領取收入時才按照領出的收入來繳稅。這樣就可以做到延稅成長，讓你的資金成長更快！

4. 現在加州準備要對所有人加徵長期護理稅，用來將來支付日益高漲的長期護理費用，最高税达到每年3%，一直要缴税，但将来政府給的保險只有14.4萬元，並不划算，如果你自己購買長期護理保險則可以免交這種稅。到底要買哪一種才對？怎麼買最划算？

5. 我們代理各家公司多種長期護理保險，都可以讓你省稅，可以一人或夫婦兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！舉例60歲的夫婦一次付13.4萬元，就可以讓2人都有長期照護保險，每人每月有6000元，可以終生用，沒有上限，也可以分期繳保費 ，每月繳費979元，如果開始理賠不用繳保費，如果用不到有15萬元人壽保險，讓你的錢不白繳。想了解各種年金和長期照護保險的詳情，請來參加我們免費教育講座。講座地址：3100 Mowry Avenue, Fremont, 講座定於1月27日周六下午2時舉行，請來電報名： 408-466-0233， 找梁小姐。如果不能來現場可以參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected] 會把連接發給你。