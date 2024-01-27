關心長輩退休生活安樂居（On Lok )與世報攜手推出每月健康專欄記者專訪1月25日首談「青光眼」

安樂居（ON LOK）的「長者全面護理計畫」（PACE）創立於1971年，乃全國首創的一項優質服務。

安樂居（ON LOK）的「長者全面護理計畫」（PACE）創立於1971年，乃全國首創的一項優質服務。為了加強關心灣區長輩的退休 生活，2024 年起每月推出健康專欄，由世報記者撰文報導，1月專訪安樂居特約眼科醫師陳仲儀，談「青光眼及護眼預防辦法」，全文請見1月25日世界日報B3 版。

目前，安樂居已分別在舊金山 Bush街、跑華街、Geary街、30街、東灣佛利蒙、東聖荷西 和聖荷西市中心設有7個日間護理中心。

安樂居的PACE計畫是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫，它將許多醫療服務整合在一起，如：聽力、眼科、牙科、足科和其他專科等。中心特約醫師們會定期前往各中心看診，會員可以就近前往安樂居分中心就診，進行物理治療、並約見社工。

相較其他機構的送餐服務，安樂居最大的不同是聘有專業營養師，針對每位會員量身訂做營養餐。因為食物可以影響健康，尤其是對於患有糖尿病、高血壓等健康狀況的會員，營養師會在專業研究後，提供能幫到長者的健康飲食。

如果會員需要緊急服務，安樂居也有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理，提醒長者吃藥、打掃房間等服務。

之所以廣受長者歡迎，主要在於安樂居全方位護理計劃，貼心且照顧周到，相較於其他日間護理中心，有的可能不包含醫療、有的則沒有自己的家居護理員，而這些服務安樂居則全部提供。為了方便長者出行，安樂居也提供專車接送，早上到府接長者，下午再將他們安全送回家，日間活動安排豐富，讓長者健康快樂的享受退休生活，同時也減輕了兒女日間照顧的負擔。