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尹甸服飾高貴不貴 龍年大折扣優惠

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伊甸服飾多款時裝服飾皮鞋貨色齊全，定有幾款合您意。
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Sunnyvale韓國超市內Fashion尹甸服飾以時尚、獨特及限量著稱，動感時尚休閒服飾，以其深厚的藝術底蘊，結合靈動、活潑、自由、輕鬆時尚的風格，搭配自如、款式新穎，一直都是走在時尚的前面。

尹甸服飾每周由韓、法、義運到大批時裝服飾適合各年齡層，款式、尺碼不斷更新。所經銷超人氣的服飾是選用最上乘的材質布料裁製。特有高質量、防敏感，超時尚、易清洗，質感佳、低價位、耐久穿等優點。女士名牌內衣ETTIM能連續五年榮獲韓國銷售冠軍的內衣。長款外套或毛衣搭配連衣裙，簡潔鮮明的剪裁帶來了既流暢亦柔順的視覺表現，清爽大方，冬季服飾保暖、舒適又凸顯高貴氣質，盡顯淑女風範。款式新穎，配有強烈個性的圖案設計凸現了獨特、優雅、自然的風格，隨性搭配時尚的魅力女人！

尹甸服飾有女士套裝、襯衣、裙褲、胸罩、內衣褲、束腰褲(VENUS, BYC)、毛衣、外套都是廠商直銷；多款服飾特價優惠五折起有女夾克、外衣35元-70元，逾百款綁腿、T恤、長褲10元；毛衣、外套20元起，長褲、T恤10元起，保暖褲10元；保暖睡衣20元尹甸服飾 E El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087 (Sunnyvale韓國超市內)， 英語電話：408-828-7845。

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