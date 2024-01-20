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甘油三酯高，別等到出現豬油血才干預野花蜂膠，天然調節血脂，遠離心梗

工商訊
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你知道嗎？甘油三酯的危險一直都被低估了！這是因為一般的高脂血症不會馬上引起身體不適，最多隻是讓人感覺疲累、頭暈等。但長期處於高脂血症，則血管産生很不利的影響，比如血管失去彈性、油脂附着在血管壁上，造成動脈硬化、血管堵塞，並引起心腦血管疾病，如冠心病、腦梗塞等，這都是代謝紊亂引起的。

高血脂與心腦血管疾病有密切關係：

1、高血脂會使血液粘稠度增高。高血脂會導致動脈血管內膠原纖維增加和肝內膽固醇堆積，血液中的纖維蛋白原與血小板粘連，形成微栓，使循環系統中的微循環淤滯，血氧供應受影響。

2、高血脂是造成冠狀動脈粥樣硬化性心臟病（冠心病）的主要原因之一。高血脂使血液流速變慢，並且經氧化作用後沉積在血管壁上，損害動脈血管內皮最終導致血管硬化，從而造成冠狀動脈狹窄或堵塞，引起心絞痛甚至心肌梗死。

3、高血脂會導致高血壓。冠狀動脈粥樣硬化形成以後，血管的彈性降低，心肌功能也發生紊亂，血管緊張素轉換酶也會大量啟動，從而促使動脈血管痙攣，誘使腎上腺分泌升壓素，導致血壓升高。

巴西原裝進口野花牌綠蜂膠含有大量的黃酮類、萜烯類成分，具有顯著的降血脂、淨化血液和保護血管的作用。這類物質抗氧化性能很強，是對付自由基的有力武器，能夠保護血管不受自由基的侵蝕，保護血管不過早變脆、變硬、失去彈性。

巴西野花牌綠蜂膠對高血脂、高膽固醇、高血液粘稠度有明顯調節作用。對動脈粥樣硬化有防治作用，能有效清除血管內壁積存物、抗血栓形成、保護心腦血管、改善血液循環狀態及造血機能。

臨床研究顯示綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上，使心腦血管問題的發生綠明顯減少。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：自1982年以來最悠久的生産歷史，每一克原料選取均採用HPLC液相色譜分析，淨濃度85%，有效成分含量業內最高，且絕無蜂蠟、無酒精，不含任何重金屬有害元素。野花牌綠蜂膠擁有國際生產優異品質GMP Site license#300909，全球最嚴格食品安全體系HACCP質量認證BR13/7429，加拿大官方天然品NPN#80006418，美國食品藥品監管局FDA #10328566522。

專業醫學顧問免費咨詢熱線：1-877-701-9010。

爲了您和家人的健康，請務必選擇通過正規官方實驗室檢驗的蜂膠産品。

巴西野花牌綠蜂膠。
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