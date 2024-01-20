卓越牙醫診所Dental Excellence San Bruno推出新春植牙優惠 單顆植牙僅收$2500（含種植體、機台及牙冠）

因植牙失敗造成的「種植體周圍炎」應立即就醫冶療。

針對植牙失敗的患者 沈醫生可以協助治療及重建 歡迎電話諮詢

植牙技術精進的今天，讀者不必再承受失牙之苦，透過植牙手術，可成功獲得人生第二副牙齒，卓越牙科中心，斥資引進Yomi 牙科機器人，以最新科技制定「完美的植牙計劃」，不僅可將植牙手術的傷痛減至最低，更可以完全確保植牙的準確，真正做到一次植牙終身保用。

由植牙名醫沈維信 (DR. Shankar ) 所主理的Dental Excellence ，每月植牙達百宗，每一個植牙案件，都是由擁有20多年專業經驗的沈醫生親自服務，診所提供免費諮詢服務，現推新春植牙優惠活動，單顆植牙僅收2500元（優惠價不包括拔牙及植骨）。

在上百宗植牙案例中，沈醫生常碰到植牙失敗的患者來求診，他表示「種植牙失敗是種不常見的情況，但確實可能發生。如發生這種情況，不必驚慌，因為Dental Excellence有完美治療方案可供選擇。」

植牙失敗通常是指種植體失效，出現這種情況是因為骨頭沒有在種植體周圍正常生長。隨著時間的推移，未能整合的種植體會感覺搖晃，在咀嚼或說話時可能會移動，因而造成疼痛、腫脹或感染。

綜觀而論，種植手術的成功與否取決於很多因素，例如：牙齦疾病、磨牙症，會損壞正在癒合的種植體，而骨質疏鬆症也會影響骨強度和骨密度的疾病會使種植體螺釘難以固定。正在進行的癌症 治療也可能是暫停植入的原因，因為放射治療有時會抑制骨骼的癒合能力。

種植失敗可根據時間分為兩類。「早期失敗 」和 「晚期失敗 」。「早期失敗」發生在種植牙植入後的最初幾個月內，而 「晚期失敗」則發生在種植牙發揮作用一年或一年以後。

比較常見的案例是因植牙失敗而造成的「種植體周圍炎」，症狀包括：周圍牙齦組織發紅、發炎和出血，種植體周圍的牙周袋加深，下層種植體螺紋暴露和可見，種植體本身鬆動，種植體周圍可能有分泌物。如感染嚴重，則會造成頸部淋巴結腫大，應立即就醫冶療。

現代醫療科技進步，目前已經有一些治療方法可以阻止疾病的發展，並可修復其損傷。重要的是要與在治療這種疾病方面經驗豐富的醫生密切合作，如果您發生了以上植牙失敗的情況，歡迎您立即和卓越牙醫診所聯絡。

San Bruno 卓越牙科中心，曾榮獲YOMI 牙科機器人公司頒發2023年最佳牙醫鑽石大獎，及Birdeye 5 星好評，除了專精植牙外，也提供綜合牙醫服務，包括：牙周病、兒童牙科、補綴牙齒、口腔顎面等。